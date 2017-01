ISABELLA NOVENTA / News, il diario di Manuela Cacco: parole d’amore per Freddy, nessun dispiacere per la vittima (Oggi, 21 gennaio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS: LE PAROLE DI MANUELA CACCO RIVOLTE A FREDDY SORGATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - In attesa della decisione del giudice in merito al rinvio a giudizio dei tre soggetti in carcere per l'omicidio di Isabella Noventa, emergono nuovi sconvolgenti retroscena sulla vicenda. Il settimanale Giallo ha reso noti in esclusiva i pensieri di Manuela Cacco, la tabaccaia veneziana ex amante di Freddy Sorgato, entrambi in carcere insieme alla sorella di quest'ultimo, Debora Sorgato. Lo scorso ottobre, gli uomini della sezione omicidi della Mobile di Padova hanno sequestrato un diario sul quale la Cacco appuntava i suoi pensieri destinati a Freddy e del quale appare ancora follemente innamorata. Nelle sue dediche di amore profondo, inevitabilmente compare il nome di Isabella Noventa, segretaria 55enne uccisa la notte tra il 15 ed il 16 gennaio 2016 ed in merito alla quale resta aperto il mistero legato al suo cadavere, mai di fatto rinvenuto. "Ciao amore mio, muoio senza parlarti, senza vederti, 3 anni e mezzo con te e tutto d’un tratto ci hanno separati, divisi, allontanati. Io ti amo da morire", è l'inizio di un pensiero dedicato al ballerino, prima di tirare in ballo la vittima. "Mi dicesti: 'Senza di lei posso vivere, senza di te, no'". Una frase importante, quest'ultima, e che oggi suona come una sorta di inquietante confessione. Ma il nome di Isabella Noventa ritorna spesso nel diario di Manuela Cacco, sulla quale pendono anche le accuse di stalking nei confronti della donna uccisa. La vittima viene spesso offesa e denigrata, talvolta ignorata. In uno stralcio reso noto dal settimanale diretto da Andrea Biavardi, il riferimento è alle confessioni che la Cacco avrebbe reso agli inquirenti e che rappresentano quello che a lei sembrava fosse giusto dire in quel momento. "Dicevi sempre: 'Uno dei due fuori', secondo i miei ragionamenti sei l’unico dei due che deve uscire. Io ho dovuto confermare tutto quello che ho detto, purtroppo ho dovuto cedere", scrive in merito Manuela, odiandosi per aver "trasgredito" a ciò che Freddy Sorgato le aveva indicato di fare, tradita dalla troppa paura. In questa lettera di fatto mai spedita a Freddy, la donna ammette di essere venuta meno all'accordo che il trio diabolico aveva preso dopo l'omicidio di Isabella Noventa e prima di finire in carcere, a distanza di un mese esatto dal delitto. Nello specifico, la tabaccaia non avrebbe mai dovuto rivelare nulla relativamente al delitto, ma il primo errore lo commise confessando la messinscena del giubbotto della vittima, da lei stessa indossato dopo l'uccisione della 55enne. Di tutte le parole scritte dalla Cacco, nessuna farebbe riferimento ad un accenno di pentimento o dispiacere, anzi al contrario, la donna ammette, mettendolo per iscritto: "Non riesco a pensarti una volta vicino a lei (Isabella Noventa, ndr) ... L’ho rimossa dalla mente. Dovrebbe dispiacermi, ma la mia mente ha ancora dei puzzle da unire". L'unico dispiacere di Manuela Cacco è invece relativo alla sorella dell'uomo che ama, Debora Sorgato, definita "insensibile" e capace di terrorizzarla.

© Riproduzione Riservata.