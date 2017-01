MARIA UNGUREANU/ News, Daniel Ciocan: il suo Dna sui vestiti della vittima, il gip rigetta richiesta di arresto (ultime notizie oggi, 21 gennaio 2017)

MARIA UNGUREANU, NEWS: TRACCE DI DNA DI DANIEL CIOCAN SUI VESTITI DELLA BAMBINA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Attorno alla morte misteriosa di Maria Ungureanu, la bambina di quasi dieci anni rinvenuta cadavere nella piscina del resort di San Salvatore Telesino lo scorso 19 giugno, non mancano le novità clamorose e che potrebbero portare ad una imminente svolta. Già da alcune settimane gli inquirenti che indagano al giallo non avrebbero più dubbi sulle responsabilità di Daniel Ciocan, il 21enne rumeno, amico della famiglia della vittima, ed indagato per l'omicidio e le violenze sessuali a carico della bambina. A finire nel registro degli indagati, anche la sorella Cristina Ciocan, con l'accusa di concorso in omicidio e per aver coperto il fratello. L'ultima indiscrezione arriva dal settimanale Giallo ed andrebbe a rendere ancora più complessa la posizione dell'indagato. Stando alle novità trapelate, pare che sugli abiti di Daniel Ciocan, indossati dal 21enne la sera dell'omicidio di Maria Ungureanu, siano state rinvenute tracce dell'antivegetativo usato nella piscina del resort dove il corpo della bambina è stato rinvenuto a distanza di alcune ore dalla sua misteriosa scomparsa. Non solo: ancora più clamoroso sarebbe il ritrovamento del Dna dell'indagato sui pantaloni indossati dalla piccola vittima prima di essere uccisa. Nel dettaglio, si fa riferimento ai vestiti che la piccola aveva indossato la sera prima dell’omicidio e le tracce biologiche rinvenute sarebbero sperma, appartenente proprio a Ciocan e trovate all'altezza delle parti intime della bambina. Questo confermerebbe che l'autore delle violenze subite da Maria Ungureanu per mesi (ma non riconducibili alla sera del delitto) sarebbe proprio lui. Tutte le prove e gli indizi raccolti in questi lunghi mesi di meticolose indagini dalla Procura, porterebbero dunque verso un unico nome, ovvero quello di Daniel, nei confronti del quale gli inquirenti avrebbero richiesto nuovamente il suo arresto. Tra gli elementi che lo incastrerebbero, oltre agli ultimi resi noti, anche il Gps della sua auto e che lo collocherebbe a pochi passi dal luogo del delitto, nei medesimi attimi in cui, con ogni probabilità, Maria veniva uccisa. Ed ancora, le macchie di cera compatibile con quella usata per le candele del resort, così come le tante bugie e contraddizioni dello stesso indagato. Nonostante questo, il giudice per il indagini preliminari, per la seconda volta, non avrebbe ritenuto questi elementi a carico dell'indagato sufficienti ed ha così rigettato la richiesta di arresto, decidendo quindi di tenere in libertà il giovane che, secondo gli stessi inquirenti, sarebbe lo spietato assassino di Maria Ungureanu. Stando a chi indaga, infatti, sarebbe stato lui ad uccidere la bambina di nove anni, probabilmente dopo essersi rifiutata di subite l'ennesima violenza sessuale di cui era vittima da tempo. Dopo la decisione del Gip, tuttavia, la Procura ha presentato un ricorso al Tribunale del Riesame. Se i giudici dovessero accogliere il ricorso, Daniel Ciocan verrebbe immediatamente arrestato per l'omicidio volontario premeditato della bambina.

