METRO MILANO M1 CHIUSA, ALLARME BOMBA? VERIFICHE NELLA STAZIONE DI INGANNI: CIRCOLAZIONE SOSPESA TRA GAMBARA E BISCEGLIE (OGGI, 21 GENNAIO 2017) -Metro Milano M1 chiusa e subito scatta l'allarme bomba nel capoluogo lombardo. A comunicare la sospensione della circolazione dei treni tra le stazioni di Gambara e Bisceglie è stata ATM, Azienda Trasporti Milanesi, informando che in questi minuti sono in corso delle verifiche nella stazione di Inganni su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Inutile dire che il primo pensiero, in un periodo costellato da attentati terroristici in tutto il mondo, sia andato all'allarme bomba, ma non è escluso che anche la presenza di un bagaglio dimenticato da un passeggero abbia fatto scattare le misure di sicurezza nella stazione ferroviaria. A risentire di questa decisione soprattutto quanti avrebbero dovuto salire sulla metro proprio in questi minuti, ma ATM ha già fatto sapere che per ottemperare al ritardo ha istituito bus sostitutivi sulla tratta interrotta. Ricordiamo che la Linea M1 è lunga 27 km, si distingue per il colore rosso e si divide in due diramazioni portando da Sesto Primo Maggio a Rho Fiera oppure a Bisceglie.

© Riproduzione Riservata.