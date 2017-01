SUICIDIO A PALERMO/ Bancario 40enne si lancia dal terzo piano: movente da chiarire (ultime notizie Oggi, 21 gennaio 2017)

BANCARIO SUICIDA A PALERMO, 40ENNE SI LANCIA DAL TERZO PIANO: MOVENTE DA CHIARIRE, SCONCERTO TRA AMICI E CONOSCENTI (OGGI, 21 GENNAIO 2017) - Una tragedia in queste ultime ore ha scosso Palermo, dove un uomo si è tolto la vita lanciandosi dal terzo piano. Secondo voci del web potrebbe trattarsi di Valerio Castorina, che ieri pomeriggio, intorno alle 17, ha deciso di suicidarsi e per porre fine alla sua vita ha scelto di gettarsi dalla finestra. Pochi passanti hanno assistito alla scena e qualcuno di loro ha lanciato subito l'allarme, chiedendo ai Carabinieri e ad un'ambulanza del 118 di intervenire. Immediati i soccorsi all'altezza di via Guglielmo Marconi, ma i primi tentativi di rianimazione sono stati vani: non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 40enne e avvolgerne il corpo nella coperta isotermica. Stando a quanto riportato da PalermoToday, non è stata fatta ancora chiarezza sulla dinamica del suicidio e su cosa possa aver spinto Valerio Castorina, un impiegato di banca, a togliersi la vita. Sconcerto a Palermo e sui social network per la prematura scomparsa: sulla bacheca dell'account Facebook del bancario si susseguono i messaggi di stupore e cordoglio per la sua morte. «Perché, Valerio... Eri l'immagine della vita...» scrive un'amica. «Mi mancherai ti voglio bene» è il saluto, invece, di un amico. Valerio Castorina, impiegato con la passione per il surf, ha lasciato senza parole parenti, amici e conoscenti: «Non avremo risposte, mi dispiace di questo tuo gesto.. la vita è una ma tu lo sapevi benissimo, sapevi affrontare la vita.. hai lasciato tante persone che adesso si rivolgono a te, spero che da lassù tu possa vedere che non eri solo...» è uno dei tanti messaggi che ora popola la sua bacheca.

© Riproduzione Riservata.