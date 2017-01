14ENNE SCOMPARSO / Sant'Andrea Frius, Francesco cercato da 24 ore: gli appelli della zia e del sindaco di Sestu su Facebook (Oggi, 22 gennaio 2017)

14ENNE SCOMPARSO A SANT'ANDREA FRIUS, FRANCESCO CERCATO DA 24 ORE: GLI APPELLI DELLA ZIA E DEL SINDACO DI SESTU SU FACEBOOK (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - A Sant'Andrea Frius è scattato l'allarme dopo la scomparsa di un ragazzino di 14 anni: si chiama Francesco e di lui non si anno più notizie da ieri, quando si è allontanato senza fare più ritorno a casa. Il sindaco di Sestu ha lanciato un appello attraverso la sua pagina Facebook, perché il ragazzo viveva fino a poco tempo fa nella sua città. «Da ieri non si hanno più notizie di lui. Si prega chiunque lo veda di comunicarlo ai Carabinieri, ai Servizi sociali o a me direttamente» ha scritto la prima cittadina di Sestu, che conosce molto bene il 14enne scomparso, il quale ha frequentato le scuole di quella comunità e poi si è trasferito a Sant'Andrea Frius, dove era ospite a causa di «complicate e dolorose vicissitudini». I carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno già avviato le ricerche ed è scattato il piano provinciale. Stando alle ultime informazioni raccolte, il ragazzino è stato visto dall'autista di un pullman dell'Arst che collega Sant'Andrea Frius con Cagliari, mentre oggi pomeriggio è stato visto su un altro mezzo pubblico da Sestu al capoluogo sardo. Anche sua zia ha lanciato un appello su Facebook: «È scomparso mio nipote: si chiama Francesco. Si trovava a Sant'Andrea Frius. Chi lo dovesse vedere mi contatti in privato. Condividete, grazie» ha scritto Moira Piscedda attraverso il suo account Facebook, condividendo la foto del nipote per facilitare le ricerche e il riconoscimento da parte di chi potrebbe incontrare il 14enne scomparso. Clicca qui per visualizzare l'appello del sindaco. Qui quello, invece, della zia.

