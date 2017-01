BUONA DOMENICA/ Auguri, Immagini Whatsapp: ecco come augurare relax a parenti e amici (Oggi, 22 gennaio 2017)

BUONA DOMENICA, IMMAGINI WHATSAPP PER AUGURI RELIGIOSI (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Buona domenica è un augurio bello da ricevere ma anche bello da inviare. Con Whatsapp si possono mandare immagini a tutte le persone care che sono lontane e che magari non si ha l'opportunità di incontrare. La tecnologia in questo caso sopperisce alla lontananza e può far sentire le persone vicine anche se si trovano a tanti chilometri di distanza. La domenica non è per tutti un giorno di riposo: per tante categorie di lavoratori infatti, soprattutto quelli che hanno un'occupazione che si svolge su turni, si tratta di un giorno di lavoro come quelli feriali. Allora a maggior ragione un pensiero in più, con gli auguri di Buona domenica, dovrebbe essere rivolto a tutti coloro che oggi stanno lavorando. In ogni caso anche chi lavora può dedicare un momento della giornata alla preghiera e a santificare la festa: i credenti possono inviare via Whatsapp immagini di Papa Francesco per augurare una Buona Domenica. Un messaggio di questo tipo sarà sempre gradito da chi lo riceve e farà star bene anche chi lo invia perché in questo modo si sarà sentito per un momento vicino al proprio amico, parente o collega in quel momento lontano: clicca qui per vedere.

BUONA DOMENICA, IMMAGINI WHATSAPP PER AUGURI A PARENTI E AMICI (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Non solo festività o ricorrenze, augurare Buona domenica può essere un modo per inviare un bel messaggio a parenti e amici anche in un giorno 'normale'. Dopo una settimana di lavoro arriva appunto la domenica, giornata da trascorre in riposo e relax oppure da dedicare a sport, svago, hobby. Un appuntamento che si può sottolineare magari con immagini da mandare via Whatsapp, il servizio di messaggistica istantanea che permette di raggiungere anche le persone più lontane. Si possono scegliere immagini con frasi classiche con l'augurio di Buona domenica oppure divertenti e allegre. Gli innamorati possono scegliere frasi romantiche con immagini da inviare su Whatsapp che raffigurano l'amore: rose o cuori rossi in primis. La domenica può essere un giorno in cui vedere gli amici oppure i parenti che durante la settimana di lavoro sono un po' sacrificati. Se il tempo è bello ci si può ritrovare per attività all'aria aperta mentre se è brutto si può optare per andare insieme al cinema o a teatro. E prima dell'incontro perché non inviare auguri di Buona Domenica? Ecco qui alcuni esempi.

