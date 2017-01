GAM TORINO / Eventi, appuntamenti in mostra sulla pittrice Carol Rama (oggi, 22 gennaio 2017)

GAM TORINO, EVENTI E VISITE SPECIALI: LA PITTRICE CAROL RAMA (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Visite guidate speciali tutte esaurite alla mostra La passione secondo Carol Rama alla Gam Torino. Per questo la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea ha deciso di proporre una seconda serie di appuntamenti per approfondire la ricerca, la vita e la personalità della pittrice. Gam Torino si trova in via Magenta 31: la Galleria fu fondata attorno al 1891-95 e ospita le collezioni artistiche permanenti dell'Ottocento e del Novecento. Fa parte della Fondazione Torino Musei, che comprende anche il MAO (Museo d'arte orientale), Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja (Museo civico d'arte antica), il Borgo e la Rocca medioevali. Fino al 5 Febbraio 2017 sono dunque in programma nuove visite speciali in mostra. La vita di Carol Rama sarà approfondita sotto la guida di coloro che hanno in diverso modo lavorato con lei e sono stati testimoni diretti della sua produzione. Su sito di Gam Torino è spiegato che Dopo Cristina Mundici, Antonio Rava, Barbara Lanati, Guido Curto, Andrea Sormano e Roberto Goffi, saranno Corrado Levi, Guido Accornero, Luca Scarlini, Mario Peyrone e Marco Vallora che fino alla fine della mostra accompagneranno i visitatori ogni giovedì pomeriggio alle 17 (l’ultima settimana anche il martedì), in un percorso speciale che propone diverse letture della donna e artista Carol Rama. Gli appuntamenti in mostra si svolgono alla Gam Torino ogni giovedì alle 17.00, l'ultima settimana anche il martedì. Clicca qui per tutte le informazioni.

