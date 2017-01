HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA PESCARA / Novità salvataggio e ultime notizie, video: continuano le ricerche, è corsa contro il tempo (oggi 22 gennaio 2017)

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE, VIDEO: LA SOPRAVVISSUTA, "ERO AL BUIO SENZA CIBO E ACQUA" (OGGI 22 GENNAIO 2017) -Tra le persone sopravvissute alla valanga che ha travolto l'Hotel Rigopiano c'è anche Francesca Bronzi, la ragazza che in attesa dei soccorsi ha stretto la mano del suo fidanzato tuttora disperso, Stefano Feniello. Questo il suo racconto riportato da Quotidiano.net:"Ero al buio, in uno spazio piccolissimo, senza acqua e senza cibo. Molte persone erano nella sala garden, alcuni, tra cui me e Stefano, nella sala camino e i bambini nella sala biliardo". Nel frattempo il papà della ragazza, Gaetano, confida quella che al momento è la più grande preoccupazione della figlia:"Francesca chiede continuamente del suo fidanzato, Stefano Feniello". I familiari della sopravvissuta, intanto, da una parte confermano che "lei sta bene fisicamente", ma dall'altra criticano la "mancanza di organizzazione" e l'assenza di informazioni ufficiali sui dispersi e sull'andamento delle ricerche. I due fidanzati si erano recati a Rigopiano per festeggiare il compleanno di Stefano: il soggiorno all'Hotel gli era stato regalato proprio dalla fidanzata.

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE, VIDEO: CONTINUANO LE RICERCHE, È CORSA CONTRO IL TEMPO (OGGI 22 GENNAIO 2017) - All'Hotel Rigopiano, l'albergo di Farindola che mercoledì scorso è stato sepolto dalla neve, i soccorritori hanno continuato a scavare per tutta la notte, sperando di estrarre dalla struttura altre persone, dopo che ne sono state recuperate in vita già 9. Il bilancio delle vittime è attualmente fermo a quota 5, ma sotto le macerie secondo i calcoli della Protezione Civile dovrebbero esservi altre 23 persone. Si tratta dunque di una corsa contro il tempo, ma è soprattutto lo spirito dei vigili del fuoco e degli urban research a commuovere l'Italia intera. Come riportato da TgCom24, un operatore del Soccorso alpino nazionale, Luca Giai Arcota, di ritorno a Penne da un turno di ricerche, ha chiarito:"Andremo avanti sempre, finché non li troveremo tutti. Potrebbero ancora esserci delle persone in vita là sotto. Non possiamo dare nulla per scontato. Ci sono delle famiglie che aspettano". Il soccorritore ha confermato che nella giornata di ieri è stato svolto "un lavoro eccezionale, mostruoso".

VALANGA SU HOTEL RIGOPIANO DI PESCARA (FARINDOLA), SLAVINA E TERREMOTO: TERZA VITTIMA MAMMA DEL PICCOLO EDOARDO - La terza vittima della valanga che ha sommerso l'Hotel Rigopiano è Nadia Acconciamessa, la mamma del piccolo Edoardo, il bambino estratto ieri sera dai soccorritori che, a chi lo aveva salvato, aveva raccontato come lui e gli altri bambini all'interno della struttura stessero giocando a biliardo al momento della slavina. La conferma, come riportato dall'Ansa, è arrivata per bocca di Rossano Di Luzio, direttore sanitario dell'ospedale di Pescara, durante il bollettino sanitario. Nadia Acconciamessa era sposata con Sebastiano Di Carlo, il papà del piccolo Edoardo, che risulta ancora tra i dispersi. Era stato il bambino a raccontare ai soccorritori che all'arrivo della valanga "gli adulti stavano in un'altra stanza". Come sottolineato da Abr24, Edoardo a detta dei medici sta bene a livello fisico ma attende con ansia notizie dei genitori. Toccherà anche agli psicologi trovare il modo giusto per comunicargli questa tragica notizia.

VALANGA SU HOTEL RIGOPIANO DI PESCARA (FARINDOLA), SLAVINA E TERREMOTO: SMENTITA PRESENZA ALTRI VIVI - Al momento, a quasi tre giorni dalla slavina che ha sepolto l'hotel Rigopiano di Farindola in provincia di Pescara, non ci sarebbero altre persone vive da estrarre. A precisarlo è la Protezione civile, come riporta La Repubblica. Per ora quindi il bilancio è di 9 salvati, 5 morti e 23 dispersi. Le persone che sono state salvate sono Gianfilippo e Ludovica Parete, i due figli dello chef pescarese Giampiero, e la moglie Adriana Vercerao. Poi ci sono altri due bambini: Samuel Di Michelangelo e Edoardo Di Carlo. Inoltre tra i superstiti della slavina all'hotel Rigopiano, c'è un gruppo di quattro persone individuate nella tarda serata di ieri e salvate stanotte: si tratta di Vincenzo Forti e della fidanzata Giorgia Galassi, Francesca Bronzi e Giampaolo Matrone. Quest'ultimo, 34enne, residente in provincia di Roma, è stato sottoposto a un intervento chirurgico a un braccio e le sue condizioni di salute, secondo quanto comunicato dai medici, sono discrete. Le operazioni di soccorso vanno comunque avanti a oltranza per individuare tutte le persone ancora disperse sotto la neve e per tentare di estrarre qualcuno ancora in vita.

