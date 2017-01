HOTEL RIGOPIANO/ Ultime notizie oggi: si lavora in condizioni estreme a Pescara. Donald Trump fa ancora discutere (ultim’ora 22 gennaio 2017)

HOTEL RIGOPIANO, SI LAVORA IN CONDIZIONI ESTREME - Continua incessante il lavoro dei soccorritori, che senza sosta continuano a scavare su quanto rimane del resort di Rigopiano, resort dal quale ieri dopo 42 ore sono stati rintracciati 9 sopravvissuti. Il bilancio dice che sotto le macerie coperte dalla slavina assassina, sono rimaste 23 persone, persone che con il passar del tempo è sempre più difficile veder riemergere vive. Intanto sempre oggi salite a 5 il numero dei corpi recuperati, alcuni dei quali individuati grazie alla geo localizzazione dei cellulari, autorizzata dalla magistratura e effettuata con le apparecchiature in dotazione alle forze di polizia. DONALD TRUMP,

''COMPRA AMERICANO, ASSUMI AMERICANO'' - Un discorso basato sul "protezionismo esasperato" delle frontiere, e sul ritorno degli USA tra i grandi del mondo, ruolo che gli 8 anni di amministrazione Obama hanno contribuito ad offuscare. Questo il passaggio centrale del discorso di insediamento del 45° presidente degli Stati Uniti D’America, che ieri dal palco di Capitol Hill ha arringato i cittadini americani, promettendo loro che presto tutto quello promesso in campagna elettorale sarà messo in pratica. E forse più per un segnale simbolico che per altro, il primo atto nello studio ovale va proprio in questa direzione, con Trump che appena riornato alla sua residenza ha firmato un decreto, con il quale viene sensibilmente ridotto l’Obamacare, la legge sulla sanità americana a cui Obama aveva lavorato negli ultimi mesi del suo mandato.

INCIDENTE SULL'A4, PESANTE IL BILANCIO - È pesantissimo il bilancio di un incidente autostradale avvenuto nella notte in prossimità del casello di uscita di Verona Est. L’incidente "autonomo" ha interessato un autobus ungherese, che transitava nel nostro paese, diretto in Ungheria e proveniente dalla Francia, con a bordo una quarantina di ragazzi e una quindicina di accompagnatori. Il pullman per cause sconosciute, ha colpito la base di un pilone di cemento, e nell’impatto ha preso fuoco. Nel rogo periti 16 persone tra i quali l’autista, con il bilancio che poteva essere sensibilmente più grave, stante il soccorso portato ai ragazzi intrappolati all’interno del mezzo da parte di un professore, che a sprezzo della propria vita è rientrato più volte tra le fiamme, per mettere in salvo i ragazzi svenuti. Sul luogo si è immediatamente portato il console generale d'Ungheria, Judit Timaffy, che ha ringraziato le nostre autorità per le operazioni di soccorso.

MALTEMPO, SITUAZIONE MOLTO COMPLICATA - Neve freddo e pioggia, agenti atmosferici che stanno mettendo letteralmente in ginocchio molte parti del bel paese. In Sardegna i forti venti hanno paralizzato la circolazione, con la centralissima via Roma a Cagliari invasa dai detriti, e che stamani all’ora di pranzo si presentava con molti alberi abbattuti. In Sicilia sospesi i collegamenti con le isole minori, con la compagnia Siremar che ha tenuto in porto persino le navi di grosso tonnellaggio. In Abbruzzo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi stanno di fatto sciogliendosi, portando però il rischio valanghe, come quella di oltre un chilometro che ha interessato la zona della Statale 80 nel tratto che va da Ortolano (L'Aquila) a Crognaleto (Teramo). E nelle Marche sta tornando alla normalità la "situazione luce", con i tecnici dell’Enel che hanno oggi comunicato che sono solamente 800 le utenze non ancora riattivate, dopo il black out dei giorni scorsi.

SERIE A, SI TORNA IN CAMPO DOPO I DUE ANTICIPI - Ad aprire le danze ci hanno pensato Chievo e Fiorentina, con i Viola in cerca di quella continuità di gioco che li può portare tra le grandi d’Italia, e i gialloblu a cercare di rimediare punti che possano legittimare il buon campionato finora disputato. Alla fine dei novanta minuti il cartellino dice Fiorentina, con la squadra di Sousa che dopo la vittoria con la Juve della scorsa settimana, si porta a ridosso delle prime della classe. In serata invece il big match della giornata, quel Milan-Napoli che regala tante emozioni e un successo per gli azzurri in trasferta 2-1. La giornata proseguirà domani con i campioni d’Italia in scena nell’anticipo domenicale ad ora di pranzo, contro la Lazio. Da segnalare anche Roma- Cagliari, partita che servirà alla squadra di Spalletti per continuare in una rincorsa, che adesso pare possibile.

SCI, DOMINIK PARIS DOMINA LA LIBERA DI KITZBUEHEL - Difficilissimo portarla a termine, quasi impossibile vincerla, impossibile rivincerla. Eppure Dominik Paris lo ha fatto, dominando quest’oggi una delle libere più difficili dell’intero circuito bianco mondiale. Il forte sciatore di Merano non solo ha temuto dietro di se i suoi compagni di squadra, ma anche il fortissimo squadrone norvegese, con gli atleti che si sono dovuti arrendere al coraggio e alla bravura del nostro portacolori. Alla fine sotto lo striscione d’arrivo il nostro sciatore lascia quasi due decimi al secondo, e più di tre al terzo, distacchi forti, come forte è la discesa di Kitzbuehel, vinta nel passato solamente da quattro italiani.

FORMULA 1, SI CONFESSA AL FORUM DI DAVOS NIKO ROSBERG - Ritorna in pubblico il campione mondiale di formula Uno uscente, il dimissionario Nico Rosberg, e lo fa da Davos dove si sta tenendo il forum economico mondiale. Il pilota, o ormai è meglio dire l’ex pilota, punta l’attenzione sul fatto di aver potuto riacquistare una libertà personale da troppo tempo negata. Il tedesco non rimpiange la scelta fatta, e sottolinea come lui avesse il sogno di vincere il campionato mondiale, sogno che ha realizzato e che di fatto lo ha svuotato di ogni energia fisica e mentale, d’altronde come Rosberg stesso afferma, la vita non è solo girare in ….tondo su un circuito.

NIKOLA KALINIC, L'EROE DI FIRENZE - È di fatto diventato un eroe Nicola Kalinicic, che oggi ha avuto il plauso finanche dal presidente della Fiorentina Della Valle, con il giocatore che cosa più unica che rara, ha rifiutato i soldi cinesi offerti dalla squadra allenata da Fabio Cannavaro. Il giocatore viola con la sua scelta di lasciare quasi 40 milioni di euro è di fatto diventato l’eroe di Firenze, con i tifosi che già questa notte hanno manifestato dinanzi alla sua abitazione. Al giocatore sul suo profilo social sono arrivati finanche i complimenti di tanti colleghi, che di fatto plaudono alla sua scelta, che potrebbe essere l’inversione di un trend che in questi mesi sembrava consolidato. Intanto sempre dalla Fiorentina in uscita Zarate, che dovrebbe nei prossimi giorni andare in Premier, al Watford.

