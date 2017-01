INCENDIO SAVONA / Video, fiamme nei boschi alle spalle di Porto Vado, evacuate alcune famiglie (Ultime notizie oggi, 22 gennaio 2017)

INCENDIO SAVONA, VIDEO: ANCORA FIAMME NEI BOSCHI, EVACUATE DIECI PERSONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 22 GENNAIO 2017) - La zona di Savona continua ad essere drammaticamente martoriata dagli incendi. Un nuovo rogo è stato segnalato nel pomeriggio di oggi, alle spalle di Porto Vado, dietro il terminal della Corsica Ferries. Ne dà notizia il portale online Il Vostro Giornale, con gli aggiornamenti in tempo reale dal luogo dell'incendio. Sul posto sono immediatamente giunti gli uomini del distaccamento di Savona, ma le operazioni sono rese molto difficili dalle forte raffiche di vento che soffia da questa mattina. L'incendio a Savona sarebbe divampato intorno alle ore 16:10 e proprio a causa del forte vento pare che le fiamme si stiano propagando verso Bergeggi e Sant'Ermete con grande rapidità. Le informazioni sono ancora confuse, ma stando a quanto emerso dai primi accertamenti, il focolaio di incendio avrebbe preso il via in località San Genesio per poi estendersi rapidamente a causa delle attuali condizioni climatiche. Le fiamme hanno persino raggiunto le zone in prossimità di alcune abitazioni e questo ha portato all'evacuazione in via precauzionale di alcune famiglie, per un totale di 10 persone. Ai vigili del fuoco di Savona si sono aggiunti gli uomini della protezione civile di Bergeggi e i vigili del fuoco di Finale Ligure con due mezzi di intervento e i volontari Aib di Vado e Quiliano. L'intensità del rogo, anche in seguito alla complicità del vento, ha poi portato all'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco di Genova, già in azione da alcune ore. Attualmente il punto più critico sarebbe nei pressi del Dominio Mare Resort. Intanto sul web non mancano le immagini e i video del drammatico incendio a Savona. Clicca qui per vedere il filmato.

© Riproduzione Riservata.