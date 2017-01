SCIOPERO MEZZI ROMA E TORINO / Domani GTT, Tpl e Cotral trasporto pubblico: stop a Bolzano, Savona e Potenza. Info e orari (oggi, 22 gennaio 2017)

SCIOPERO MEZZI ROMA E TORINO DOMANI: GTT, TPL E COTRAL TRASPORTO PUBBLICO: INFO E ORARI (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - La settimana si aprirà con notevoli disagi a causa dello sciopero dei mezzi pubblici di domani. Coinvolte diverse regioni italiane, a partire dal Piemonte: il personale GTT di Torino e quello delle altre aziende di trasporto pubblico locale si fermeranno per 24 ore. Quest'ultima agitazione è stata proclamata dai sindacati Osr Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil, mentre le sigle sindacali che aderiscono a quella del personale GTT sono Ost Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Fast-Confsal. Differenti le modalità dei due scioperi: quello del personale Tpl Piemonte ha rilevanza regionale e rispetterà le fasce di garanzia, mentre quello dei lavoratori GTT, pur rispettando le fasce di garanzia, ha invece rilevanza aziendale. In relazione a questo sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore, sono state sospese le limitazioni previste nella ZTL Centrale dalle 7:30 alle 10:30, ma resteranno in vigore i divieti nelle vie e nelle corsie riservate ai mezzi pubblici, nelle zone pedonali e nella ZTL Area Romana e Valentino.

SCIOPERO MEZZI ROMA E TORINO DOMANI: STOP A BOLZANO, SAVONA E POTENZA. INFO E ORARI (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Sciopero dei mezzi pubblici anche nel Lazio, dove si fermano i dipendenti Sad e Cotral domani, lunedì 23 gennaio. Sarà una giornata difficile per il trasporto pubblico locale a Roma: sono previste 4 ore di stop, dalle 12:30 alle 16:30, del personale Cotral. Questo sciopero, di rilevanza aziendale, è stato proclamato dai sindacati Osr Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Osp Faisa-Cisal e Osr Sul-Ct. Nel comune di Marino, in provincia di Roma, si ferma invece il servizio del trasporto scolastico, che è gestito dalla società Schiaffini Travel. L'agitazione comincerà alle 13:30 e terminerà alle 17:30. Giornata di proteste domani anche a Savona, dove sciopera il personale Tpl per 24 ore. In questo caso le sigle sindacali sono Ost Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal + Rsu. Il quadro degli scioperi viene completato dall'agitazione della società Sad di Bolzano per 24 ore e Cotrab Potenza. Il primo è stato proclamato da Usb-Lavoro Privato (00:00-00:06, 09.00:12.00, 15:00-fine servizio per personale gomma, funicolare, funivia e trenino) e Filt-Gtv, Cgil-Agb e Uiltrasporti Sgk. Per queste ultime sigle sindacali valgono le seguenti modalità: sciopero dalle 11:30 alle 15:30 per il personale ferroviario, dalle 17 alle 21 per quello su gomma, dalle 19:30 alle 23:30 per quello funiviario e dalle 15:30 alle 19:30 per chi lavora nelle biglietterie.

