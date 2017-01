TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Lazio: sisma di 2.5M in provincia di Rieti (dati INGV in tempo reale, 22 gennaio 2017, ora 1:46)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SCOSSA DI 2.5M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 22 GENNAIO 2017) - Continuano a verificarsi scosse nella provincia di Rieti anche nelle prime ore di oggi, domenica 22 gennaio 2017. Un nuovo sisma di 2.5M è stato rilevato alle 00:08, con epicentro a profondità 10 km e epicentro a latitudine 42.6 e longitudine 13.31. Interessate Amatrice, Campotosto, Capitignano, Montereale, Accumoli, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Barete, Cagnano Amiterno, Borbona, Pizzoli, Arquata del Tronto, Fano Adriano, Rocca Santa Maria, Posta e Acquasanta Terme. Alcuni minuti prima della mezzanotte, alle 23:57, la stessa zona era stata già colpita da una scossa di 2.3M. Alle 00:46 colpita anche la provincia dell'Aquila da un sisma di 2.0M. Il Centro Nazionale INGV ha rilevato l'epicentro a latitudine 42.54 e longitudine 13.32, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate Capitignano, Campotosto, Montereale, Amatrice, Barete, Cagnano Amiterno, Pizzoli, Crognaleto, Cittareale, Borbona, Cortino, Accumoli, Fano Adriano, Posta, Pietracamela e Scoppito.

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SCOSSA DI 2.6M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 22 GENNAIO 2017) - Proseguono senza sosta i movimenti tellurici che in questi giorni stanno tenendo alta la preoccupazione in Centro Italia. Importante il sisma di 2.6M che ha colpito la provincia di Rieti alle 23:31 di ieri, rilevato ad 8 km di profondità. L'epicentro è stato invece individuato a latitudine 42.6 e longitudine 13.32. Interessata Amatrice, a 4 km di distanza, Campotosto, Capitignano, Montereale, Accumoli, Cittareale, Crognaleto, Cortino, Barete, Cagnano Amiterno, Fano Adriano, Pizzoli, Borbona, Rocca Santa Maria, Arquata del Tronto e Acquasanta Terme. Alle 23:29 è stata colpita anche la provincia dell'Aquila da un sisma di 2.0M, una potenza inferiore alla scossa di 2.4M che si è verificata alle 21:57. Il punto interessato si trova a breve distanza, individuato dal Centro Nazionale INGV a latitudine 42.57 e longitudine 13.26, ipocentro ad 11 km di profondità. Interessate in questo caso Montereale, Amatrice, Capitignano, Campotosto, Cittareale, Borbona, Cagnano Amiterno, Accumoli, Barete, Posta, Pizzoli e Crognaleto.

