TRIFONE E TERESA / News, Giosuè Ruotolo: smentita la lite fra i due militari? La dichiarazione di un coinquilino (oggi, 22 gennaio 2017)

TRIFONE E TERESA, NEWS GIOSUE' RUOTOLO: SMENTITA LA LITE FRA I DUE MILITARI? LA DICHIARAZIONE DI UN COINQUILINO (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Alcuni particolari riguardo al rapporto fra Giosué Ruotolo e Trifone Ragone, il militare ucciso nel 2015 a Pordenone, con la fidanzata Teresa Costanza, sono emersi grazie alla testimonianza di uno dei conquilini dell'indagato. Domani, lunedì 23 gennaio 2017, verrà ascoltato Daniele Renna, il quarto coinquilino. Giosué Ruotolo continua ad essere l'unico indagato per l'accusa di duplice omicidio ed ha affrontato lo scorso venerdì la 13esima udienza della Corte d'Assiste di Udine. Sergio Romano, questo il nome del conquilino, è considerato uno dei testimone chiave per l'accusa, dati gli importanti dettagli che ha fornito alla Procura di Prodenone in merito alla tragedia ed agli spostamenti di Ruotolo. Secondo la sua dichiarazione, sottolinea Il Giorno, Trifone Ragone sarebbe cambiato molto in seguito al loro ritorno da Strade Sicure di Milano, tanto da invitare alcune ragazze in appartamento anche durante la settimana.



TRIFONE E TERESA, NEWS GIOSUE' RUOTOLO: I DIFENSORI, I DUE COMMILITONI SI SONO SENTITI POCHI GIORNI PRIMA DELL'OMICIDIO (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Sergio Romano, ex coinquilino di Giosuè Ruotolo e Trifone Ragone, ha parlato anche di una presunta lite, violenta, sfociata fra i due commilitoni, a causa del profilo Facebook che l'indagato aveva creato per inviare messaggi a Teresa Costanza. Stiamo parlando del 2014, un episodio che i difensori di Ruotolo hanno contestato a pié sospinto. "Tra Trifone e Giosué non c'è mai stato nessun astio", afferma Roberto Rigoni Stern, il legale di Ruotolo, rimarcando sul fatto che non esistano prove per confermare che sia realmente accaduto il litigio, da cui sarebbe nato uno scontro fisico fra i due militari. Secondo il difensore, inoltre, la dichiarazione di Romano sarebbe piena di contraddizioni e sospetta, dato che non è stata resa al pm prima dell'ottavo interrogatorio. A prova dell'inesistenza della lite ci sarebbe anche un contatto avvenuto fra Trifone Ragone e Giosué Ruotolo, per volere del primo, alcuni giorni prima del suo omicidio e di quello di Teresa Costanza.

