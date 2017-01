VERONICA PANARELLO / News, ritorna nella casa degli orrori: "Loris è morto a causa di un incidente" (ultime notizie oggi, 22 gennaio 2017)

VERONICA PANARELLO, NEWS: RITORNA NELLA CASA DEGLI ORRORI: "LORIS E' MORTO A CAUSA DI UN INCIDENTE" (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - A distanza di diversi anni da quella mattina, Veronica Panarello è ritornata nella casa di famiglia, specialmente all'interno della stanza del figlio Loris Stival. La donna, disperata e fra le lacrime, non smette inizialmente di perlustrare tutte le stanze, concentrandosi su alcuni punti come la camera da letto matrimoniale, lo sgabuzzino, la cameretta del bambino. Forse ricordando i movimenti effettuati quel giorno, in cui si è spenta la giovanisima vita di Loris Stival. Accompagnata dalle autorità, Veronica Panarello ha confermato la versione fornita poco prima con l'avvocato, affermando di aver trovato il figlio già con la fascetta al collo. Sarebbe accaduto tutto nel giro di pochi minuti, dal momento in cui ha detto al bambino di cambiarsi i pantaloni, perché sporchi, ed infine la tragica scoperta. Non smette di piangere Veronica Panarello, accasciandosi a terra per il troppo dolore ed infine stringendo il kimono del bambino, ancora vicino al lettino. Le immagini, inedite, sono state trasmesse lo scorso venerdì a Quarto Grado. Gli inquirenti hanno chiesto più volte conferme alla donna riguardo alle proprie parole ed infine le hanno chiesto se voleva aggiungere altro, magari in riferimento all'omicidio. La Panarello invece conferma, giura. Parole già sentite più volte fin dall'inizio delle indagini nei suoi confronti. "E' possibile che sei bloccata e non riesci ad ammettere di aver fatto qualcos'altro?", le viene chiesto invano.

VERONICA PANARELLO, NEWS LORIS STIVAL: "SONO UN MOSTRO, DATEMI L'ERGASTOLO" (OGGI, 22 GENNAIO 2017) - Prima di entrare nella casa in cui viveva con Loris Stival, Veronica Panarello è stata portata anche nel canalone di Croce Camerina, dove ha tentato di occultare il corpicino del figlio. "Volevo solo nasconderlo, non volevo gettarlo giù", afferma agli inquirenti fra le lacrime, non riuscendo a spiegare perché abbia voluto agire in quel modo. Frasi sconnesse, alternate a quanto accaduto quella mattina e frasi di disprezzo che riserva a se stessa. "Non merito di vivere", "sono un mostro", afferma Veronica Panarello, alla ricerca di una spiegazione che non riesce a darsi. Si augura solo il carcere a vita, il più duro, pronta a chiedere di persona al giudice di emettere la condanna. E quando gli inquirenti le fanno notare che se non è colpevole non deve pensare determinate cose di se stessa, Veronica Panarello prosegue la sua dichiarazione, fra lacrime e nuove accuse, come in una sorta di litania senza fine. L'unica certezza riguardo a ciò che è successo quel giorno è solo che Loris Stival, un bambino di appena sei anni, ha smesso di vivere per mano di qualcuno.

