ALLARME METEO ROSSA / Calabria e Sicilia: temporali e bombe d’acqua, le zone più a rischio (Previsioni Meteo oggi, 23 gennaio 2017)

ALLARME METEO ROSSA IN CALABRIA E SICILIA: PREVISTI TEMPORALI E DISSESTI, SI TEME PER LE ZONE PIU' VULNERABILI (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - E' allarme maltempo in Calabria ed in Sicilia, dove è previsto bollino rosso per tutta la giornata di oggi, lunedì 23 gennaio 2017. La criticità è stata annunciata dall'Arpacal, l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente Calabria che ha previsto un forte cambiamento climatico a partire dalle 17:00, con maggiore concentrazione nella provincia di Catanzaro. L'allarme rosso in particolare riguarda le zone a rischio inondazione o frana, in particolar modo quelle classificate dal Pai, dove sono previste precipitazioni importanti, variabili da un'intensità meedia ad elevata e tali da avere conseguenze di dissesto. "Fenomeni di questo tipo", precisa l'Arpacal nell'allerta, "possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone che si trovano nelle aree a rischio". Nel quadrante tirrenico settentrionale, ionico settentrionale e tirrenico centrale della Calabria è previsto invece il bollino arancione con precipitazioni che potrebbero provocare dissesti diffusi o localizzati con un'intensità variabile da moderata a media.

ALLARME METEO ROSSA IN CALABRIA E SICILIA: PREVISTI TEMPORALI E DISSESTI IMPORTANTI A MESSINA E CATANIA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - L'allarme rosso riguarda maggiormente il Sud e la Sicilia, dove si potrebbero verificare temporali e fenomeni di elevata intensità per tutta la giornata. La perturbazione potrebbe sfociare inoltre in piogge e forti venti di scirocco sulla Sardegna, con conseguente estensione verso la Calabria e la Sicilia. La Protezione Civile ha previsto che l'area in cui si concentrerà maggiormente il livello di criticità riguarderà il settore nord orientale ed interesserà anche le isole. In queste ore, ai fenomeni già presenti si aggiunge inoltre un vortice di forte depressione, che aumenterà gli effetti del maltempo. Bollino arancione previsto invece nel settore sud orientale siciliano e giallo nell'area nord occidentale e sulle isole Tremiti. Il capo dell'Ufficio Emergenze della Protezione Civile, Titti Postiglione, riporta Quotidiano.net, ha annunciato inoltre che il timore è che il livello di criticità provochi delle coseguenze idrogeologiche ed idrauliche nelle zone più vulnerabili come Catania e Messina.

