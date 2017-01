AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: incidente mortale a Casale sul Sile (ultime notizie in tempo reale, oggi 23 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 23 GENNAIO 2017). INCIDENTE MORTALE TRA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO - Nella giornata le autostrade italiane devono purtroppo fare conto su un morto, ha perso la vita infatti purtroppo un signore di cinquantanni di Verona tra Casale sul Sile e Mogliano Veneto. Si chiamava Andrea Piccoli e lo riporta TrevisoToday.it. L'incidente si è verificato alle ore nove e trenta della mattina con una sola automobile coinvolta nell'incidente. La macchina è terminata fuori strada e non si sa se a causa della velocità oppure del vento, con l'uomo che ha perso il controllo all'improvviso sulla carreggiata nord dell'autostrada. L'ambulanza è arrivata prontamente sul luogo dell'incidente, ma l'uomo aveva già perso la vita. La polizia stradale sta cercando ancora di far luce sull'accaduto per capire i motivi di questa uscita di strada. Per fortuna non sono rimasti coinvolti nell'incidente altri mezzi. Lungo tutta la mattinata l'autostrada in questione ha riportato dei problemi legati alla viabilità che poi è ripresa con regolarità nel pomeriggio.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 23 GENNAIO 2017). CONTINUA IL MALTEMPO, ATTENZIONE AL VOLANTE - Continua il maltempo su gran parte dell'Italia e bisognerà fare molta attenzione quando ci si metterà al volante. Nella notte sono state diverse le segnalazioni da parte del sito istituzionale di autostrade italiane che ha parlato di nebbia su diversi tratti. Si parte dall'A16 Napoli-canosa con visibilità tra i cinquanta e i sessanta metri nei tratti tra Candela e Cerignola ovest e quello tra Grottaminarda e Candela. E' stata poi segnalata nebbia a banchi anche sull'A24 Roma-Termao con visibilità fino a settanta metri tra Tornimparte e L'Aquila ovest. Attenzione anche al vento che è veramente forte soprattutto in uscita dalle gallerie come per esempio sull'A12 Roma-Civitavecchia tra Civitavecchia nord e cambio competenza SAT/SS1 Aurelia. In questo periodo dell'anno sarà molto importante prima di mettersi in viaggio fare attenzione anche alle previsioni del tempo che potrebbero dare delle indicazioni anche di come comportarsi. Su alcune autostrade sarà inoltre obbligatorio essere provvisti di catene da neve a bordo.

© Riproduzione Riservata.