DANIELA ROVERI/ News, ultime ore di attesa prima dei riscontri sul capello trovato (Ultime notizie oggi, 23 gennaio 2017)

DANIELA ROVERI NEWS, ATTESI PER MARTEDÌ I RISULTATI DEI TEST ESEGUITI SUL CAPELLO TROVATO IN MANO ALLA VITTIMA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Il caso di Daniela Roveri, la manager di successo uccisa a Colognola lo scorso 20 dicembre, sgozzata con un solo fendente mentre rincasava, nell'androne del suo palazzo, è giunto ad una prima vera battuta di arresto. Sono giorni di attesa, questi, anche se già in settimana potrebbero giungere le prime importanti risposte su alcuni quesiti che potrebbero addirittura essere risolutivi. Il quotidiano Il Giorno nella sua versione online parla in tal senso di "fase cruciale", anticipando quello che potrebbe accadere nelle prossime ore. Per domani, martedì 24 gennaio, infatti, sono attesi i risultati degli accertamenti genetici che si sono compiuti in questi giorni sul capello trovato in mano a Daniela Roveri. Numerose sono state le congetture attorno a questo importantissimo reperto. Si è detto che il capello rinvenuto fosse quasi certamente di un uomo e che soprattutto fosse dotato di bulbo dal quale estrarre il Dna. Eppure, attorno a queste due ipotesi è stato finora inevitabile l'uso del condizionale. Ecco allora che le congetture proseguono anche a distanza di poche ore dalle prime risultanze e senza prima sapere se gli uomini della Scientifica di Milano siano stati davvero capaci di isolare un Dna. In caso affermativo, per gli inquirenti rappresenterebbe il punto centrale attorno al quale far ruotare l'intera inchiesta sull'omicidio di Daniela Roveri. In ogni caso, solo in seguito alla conferma di un Dna isolato sarà possibile conoscere il sesso e quindi procede agli opportuni - quanto necessari - confronti, tesi a escludere possibili contaminazioni di chi è intervenuto sulla scena del crimine. Solo in un secondo momento si potrà procedere al confronto con il Dna dei vicini di casa, già prelevato nei giorni scorsi. Ad oggi sarebbero stati trenta, in tutto, i prelievi salivari eseguiti e che avrebbero riguardato i condomini del palazzo nel quale si è consumato il terribile quanto violento assassinio della manager 48enne. La novità riguarda proprio la raccolta di Dna che sarà eseguita, quindi ampliata, nel corso della nuova settimana in partenza e che riguarderà anche i residenti di via Linneo, strada parallela a via Keplero, la stessa in cui si trova il palazzo divenuto il luogo del delitto e dalla quale l'assassino di Daniela Roveri sarebbe potuto passare durante la sua fuga sfuggita all'occhio indiscreto delle telecamere.

