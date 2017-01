DIGA DI CAMPOTOSTO / Grandi Rischi: cittadini nel panico a Montereale (ultime notizie oggi, 23 gennaio 2017)

DIGA DI CAMPOTOSTO, GRANDI RISCHI: CONVOCATA RIUNIONE STRAORDINARIA. CITTADINI NEL PANICO A MONTEREALE (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - La preoccupazione di questi ultimi giorni e mesi non riguarda solo il terremoto che sta colpendo in più battute il Centro Italia, ma anche le possibili conseguenze del continuo tremolio della terra. A lanciare l'allarme la Commissione Grandi Rischi, che in virtù della possibilità che le faglie attive in Centro Italia producano sismi di elevata potenza, parlano già di un "effetto Vajont". Il riferimento è diretto verso Campotosto, al cui interno si trova il bacino più grande d'Europa e tre dighe. Una di queste, rivela il Presidente della Commissione Grandi Rischi, Sergio Bertolucci, si trova "su una faglia che si è parzialmente riattivata e ci possono essere movimenti importanti di suolo che cascano nel lago". Ha sottolineato tuttavia, durante l'intervita al Tg3, che il pericolo non sarebbe imminente, ma che la zona va tenuta sotto costante monitoraggio. L'intenzione è quindi quella di generare prudenza nei cittadini, che dal loro punto di vista possono fare molto a scopo preventivo, per esempio controllando la stabilità della propria abitazione con un ingegnere strutturista. Convocata intanto per oggi, lunedì 23 gennaio 2017 una riunione delle Grandi Dighe del Centro Italia, voluta dal Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio, per vigilare la situazione a Campotosto. Le reazioni all'allarme sono state immediate, sottolinea La Repubblica, come si evidenzia nella decisione del Sindaco di Leonessa, in provincia di Rieti, di tenere le scuole chiuse. Tutto questo senza considerare il clima di paura che circola fra i cittadini, proprio in virtù del comunicato della Commissione. Secondo la relazione, stilata con il supporto della Protezione Civile, le zone che potrebbero essere colpite dal terremoto di 6-7 gradi della Scala Richter riguardano il settore che da Monte Vettore arriva fino a Monte Gorzano. La preoccupazione maggiore dei sismologi è che proprio in queste aree potrebbe essersi formata una zona in cui le faglie si trovano ancora sotto pressione.

