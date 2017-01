DON ANDREA CONTIN/ Ultime notizie, emergono i verbali shock: la 49enne, “mi chiedeva di adescare i ragazzini” (news oggi, 23 gennaio 2017)

DON ANDREA CONTIN NEWS, I NUOVI RACCONTI SHOCK DELL’EX AMANTE EMERSI DAI VERBALI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Lo scalpore attorno alla vicenda di Don Andrea Contin, l'ex prete dello scandalo allontanato dalla parrocchia di San Lazzaro dove era stimato ed amato da tutti, continua ad alimentarsi di nuovi dettagli shock. Il Mattino di Padova nella sua versione online ha ripercorso le lunghe otto pagine di denuncia presentata ai Carabinieri dalla sua ex amante 49enne e da cui ha preso il via l'indagine su uno dei più imponenti scandali a luci rosse del momento. Sei delle pagine della denuncia contengono il racconto di un amore sbagliato, caratterizzato da presunte violenze ed inaudite vessazioni. Tutto ebbe inizio con un bacio che il Don della vergogna diede alla donna, spiazzandola, dopo averla convocata in canonica e giunto al termine di una breve conversazione. "Rimasi impietrita, me ne andai sconvolta", sono state le parole della donna, emerse dai verbali. Il loro rapporto ebbe inizio nel febbraio/marzo 2011, quando ci fu il primo incontro intimo che la 49enne ricorda tutt'altro che dolce descrivendolo, al contrario, "marcatamente aggressivo". "Nonostante ciò mi sentivo sempre più innamorata e felice per le sue tante attenzioni", ha aggiunto la donna nelle sue rivelazioni shock. Una felicità che però fu messa a dura prova quando Don Andrea Contin le fece leggere alcuni messaggi "molto spinti" e che avevano come mittenti altre sue ammiratrici. In quel momento la 49enne comprese di non poter avere un amore esclusivo con il prete. La conferma arrivò quanto Don Contin iniziò a farle vedere le foto di altre parrocchiane, che la stessa aveva visto in chiesa, mentre facevano sesso con altri uomini. Non solo foto: dopo qualche tempo il sacerdote dello scandalo, secondo i racconti dell'ex amante, iniziò a portarla nei parcheggi autostradali del Vicentino, dove la faceva assistere a scene di incontri intimi di uomini e donne in auto. Le perversioni del parroco aumentarono sempre di più al punto tale da voler andare oltre anche con la sua amante, i cui rapporti divennero sempre più violenti. Un altro particolare shock emerso dalle pagine della denuncia ha a che vedere una valigetta che Don Andrea Contin era solito portare sempre con sé: al suo interno, giochi erotici, maschere, capi in pelle già usati da altre donne. Le pretese si spinsero al punto da passare dalle fotografie di lei vestita a quelle di nudo totale. Insieme al Don la donna si recò in un sexy shop del Vicentino, dove il prete acquistò dei prodotti specifici. Dal verbale sarebbe emerso un altro aspetto clamoroso: Don Andrea Contin chiese alla sua amante di adescare dei ragazzini con i quali avere rapporti, al fine di filmarli a loro insaputa: "Iniziò a chiedermi di andare dietro la canonica per attirare i ragazzi che giocavano nel campo di calcio e, una volta adescati, mi costringeva ad avere rapporti con loro vicino al garage. Lui, nascosto, mi filmava". Infine le violenze, spesso ingiustificate, come quella volta che, dopo essere stata adocchiata - secondo l'ex prete - da un uomo durante la sagra del paese, dopo essere giunta in canonica iniziò a picchiarla violentemente provocandole vistosi lividi. Per giorni, la donna rivelò di aver dovuto indossare una maglietta lunga per nasconderli.

