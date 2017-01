GIULIO REGENI/ Ultime notizie: abbandonato dalla sicurezza egiziana: "Non costituiva pericolo" (News oggi, 23 gennaio 2017)

GIULIO REGENI, ULTIME NOTIZIE: ABBANDONATO DALLA SICUREZZA EGIZIANA: "NON COSTITUIVA PERICOLO" (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - La morte di Giulio Regeni rimane ancora senza risposta, senza che vi sia un vero colpevole. Il ricercatore italiano, deceduto al Cairo in circostanze misteriose, continua ad essere al centro di un'inchiesta congiunta fra il governo italiano e quello egiziano, volta a fare luce sul caso. Eppure emergono nuovi, pochissimi particolari, riguardo al motivo per cui Giulio Regeni si trovava in Egitto in quel periodo. E' quasi trascorso un anno da quel 25 giugno, l'ultima volta in cui il ricercatore è stato visto vivo. Nel buio totale, emerge forse un piccolo particolare che potrebbe portare, con effetto domino, alla scoperta della verità. Questa sera, lunedì 23 gennaio 2017, PresaDiretta approfondirà l'inchiesta all'interno del nuovo appuntamento, grazie al servizio di Giulia Bosetti. Verranno inoltre intervistati nello spazio Iacona Incontra i due genitori di Giulio Regeni, Claudio e Paola. L'agenzia ufficiale egiziana Mena ha infatti rivelato in queste ultime ore che Giulio Regeni non era rientrato più negli interessi della sicurezza nazionale dell'Egitto in seguito ad una conversazione che il ricercatore ha avuto con un ambulante, avvenuta poco prima della sua scomparsa. "In occasione dell'ultimo incontro a Roma", sottolinea Mena, "la delegazione della procura egiziana aveva consegnato a quella italiana le copie dei documenti richiesti ed un cd con la conversazione fra Giulio Regeni e l'uomo in questione. Dopo diverse tensioni fra il nostro governo e quello egiziano, il Procuratore Generale Nabil Ahmen Sadek ha acettato che alcuni esperti italiani e specialisti di un'azienda tedesca preposti nel recupero dati, possano accedere alle telecamere di sorveglianza della metropolitana di Dokki. E' proprio questo il luogo in cui, notifica l'Ansa, Giulio Regeni venne avvistato poco prima di scomparire nel nulla.

