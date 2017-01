HOTEL RIGOPIANO Ultime notizie oggi: ritrovata la sesta vittima della neve. Allerta rossa in Sicilia per maltempo (ultim’ora 23 gennaio 2017)

HOTEL RIGOPIANO, TROVATA LA SESTA VITTIMA - Nonostante i soccorritori che continuano a scavare incessantemente, nessun nuovo sopravvissuto oggi ha rivisto la luce del giorno, da sotto le macerie dell’Hotel di Rigopiano. Il lavoro degli uomini del soccorso alpino, che ieri aveva ricevuto nuovo slancio con il salvataggio delle 9 persone è giunto di fatto a un punto morto, con i locali dell’albergo che non corrispondono alle piantine, cosa che li costringe a scavare letteralmente alla cieca. Intanto in una delle sale ricreative ritrovato oggi il sesto cadavere, il corpo è stato trasportato in ospedale per le operazioni di riconoscimento. Sotto il fronte delle indagini, di oggi la notizia che già nella mattinata della tragedia il titolare della struttura aveva richiesto soccorso, un soccorso che adesso dovrà essere la magistratura a capire perché non è stato portato in tempi brevi.

ALLERTA ROSSA IN SICILIA, CONTINUANO I TEMPORALI SULL'ISOLA - Una regione sott’acqua, la Sicilia, che in queste ore continua ad essere interessata da più fronti temporaleschi, che stanno rovesciando decine di millimetri d’acqua su tutta l’isola. In tale contesto una bomba d’acqua ha colpito la cittadina di Sciacca, con il sindaco che tramite i social ha pregato i suoi concittadini a non abbandonare le proprie abitazioni. Intanto la protezione civile continua a diramare allarmi di livello rosso, con i sindaci che attivando le procedure di sicurezza, domani in molte località hanno proceduto a vietare l’utilizzo delle scuole. Isolate ancora le isole minori, con le isole Eolie che patiscono il terzo giorno di isolamento, oggi l’unico aliscafo che ha provato a raggiungere Stromboli è dovuto tornare indietro, a causa del forte mare da sud est, con raffiche di vento che hanno superato i 40 nodi.

DONALD TRUMP, MEZZO MILIONE DI DONNE CONTRO IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI - Oltre mezzo milione di donne hanno protestato ieri contro il presidente eletto Donald Trump, con molte artiste che hanno partecipato alla proteste. Le manifestazione del tutto pacifiche, sono state però irrise dal magnate americano, che tramite il suo profilo ufficiale twitter si domanda ironicamente come mai esse non hanno votato alle presidenziali. In tale contesto spiccano i dati di ascolto della cerimonia di inaugurazione, con oltre 31 milioni di telespettatori che hanno seguito la cerimonia sul piccolo schermo. Intanto fonti vicino all’amministrazione entrante, fanno sapere che Trump e pronto a firmare un nuovo decreto sul lavoro a stelle e strisce, decreto che dovrebbe esaltare il protezionismo delle industrie Usa.

PD, EMILIANO PRONTO A SFIDARE RENZI - Continua la querelle all’interno del partito democratico, con Michele Emiliano che oggi intervenendo in una trasmissione televisiva non fa altro che rinfocolare la polemica. L’alto esponente pugliese ha dichiarato infatti che potrebbe prendere in seria possibilità l’idea di candidarsi alla presidenza del partito, qualora l’attuale segretario "si prendesse la briga di aprire il congresso". Ad Emiliano risponde immediatamente il ministro per la Coesione territoriale e per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, che difendendo Renzi indica Emiliano come un irresponsabile, ricordando al governatore i cinque miliari di euro lasciati dal governo di Renzi in qualità di patto per la Puglia.

SERIE A, UNA JUVENTUS INEDITA STRAPAZZA LA LAZIO - Una Juve a trazione anteriore, quella varata da Massimiliano Allegri e che oggi allo Stadium ha battuto la Lazio di Simone Inzaghi, con il risultato classico di 2 a 0. Il tecnico livornese ha messo in campo una formazione mai vista prima, con in campo Higuain, Dybala, e Mandzukic, con i tre attaccanti supportati in attacco dalle folate di Quadrado in funzioni di esterno offensivo d’attacco. Di fatto dopo venti minuti la partita era già in discesa per i bianconeri, con il 2 a 0 giunto per merito dei due attaccanti argentini. Nel proseguo della partita il match non è mai stato in discussione, con i laziali apparsi incapaci di contrastare le folate dei bianconeri. Con la vittoria di oggi i campioni d’Italia rimangono in vetta alla classifica nonostante una partita in meno, e rispondono al Napoli che ieri aveva battuto per 3 a 0 il Milan.

SERIE A, LE ALTRE: VINCE ANCORA LA ROMA DI SPALLETTI - Tra i risultati di questa ventunesima giornata di serie A spiccano le sconfitte di Palermo e Pescara, battute rispettivamente dall’Inter e dal Sassuolo. Siciliani ed Abruzzesi con le sconfitte di oggi vedono la loro situazione in classifica farsi critica, con entrambe ormai quasi spacciate. Nello stesso contesto spicca l’ottimo punto guadagnato dal Crotone a Genoa, in virtù del quale i calabresi lasciano l’ultimo posto (con una partita in meno), troppi però i punti di differenza dalla quart’ultima, quell’Empoli che oggi vincendo di misura sull’Udinese si trova adesso in vantaggio di undici punti. Nelle partite del pomeriggio spicca anche la vittoria del Bologna, che con il risultato di 2 a 0 si è imposto su un Torino in evidente difficoltà di risultati. Nella serata basta un gol di Edin Dzeko alla Roma per superare il Cagliari di Massimo Rastelli e rimanere a meno uno dalla Juventus che ha comunque da recuperare una gara contro il Crotone.

AUSTRALIAN OPEN, ANDY MURRAY GIA' FUORI - Il primo grande slam del 2017 sta riservando grandi sorprese, e adesso vede uscire anche il numero uno del mondo, quel Andy Murray che negli ottavi è stato eliminato da Mischa Zverev, numero 50 della classifica mondiale. Lo scozzese non ha espresso un buon gioco, e si è dovuto arrendere in quattro set, in quasi tre ore di gioco. L’eliminazione di Murray fa il paio con l’uscita di Djokovic, e di fatto porta un altro record al torneo, quello della mancanza del numero 1 e del numero 2 prima dei quarti. Da segnalare ieri anche l’uscita del nostro Andreas Seppi, che si è dovuto arrendere in meno di tre ore, per tre set a zero allo svizzero Stan Wawrinka, numero 4 del mondo e vincitore degli Australian Open nel 2014. Anche tra le donne fuori l numero 1, Angelique Kerber, con la tedesca che è stata battuta per 2 a 0 dall’americana Coco Vandeweghe.

BRASILE, TORNA IN CAMPO LA CHAPECOENSE - Sessantamila persone acclamanti hanno salutato il ritorno in campo della Chapecoense, che ieri ha giocato un amichevole contro il Palmeiras. La partita che ha visto la presenza dei tre sopravvissuti ha consentito la consegna della coppa sud americana, alzata al cielo da uno dei superstiti della tragedia, quel Jackson Follmann che ha fatto il suo ingresso in campo sulla sedia a rotelle, stante la parziale amputazione di una gamba. La squadra è alla sua prima riapparizione sul rettangolo verde, dopo la tragedia che è costata la vita a 71 persone, tra cui buona parte della rosa titolare.

