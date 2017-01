Hotel Rigopiano, slavina Pescara/ Ultime notizie e novità soccorsi, video: ricerche senza sosta. Apertura nuovo varco? (oggi 23 gennaio 2017)

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE, VIDEO: RICERCHE SENZA SOSTA. APERTURA NUOVO VARCO? (OGGI 23 GENNAIO 2017) - Si continua a lavorare in condizioni estreme all'hotel Rigopiano, travolto da una slavina cinque giorni fa: negli ultimi giorni le nevicate si alternano alla pioggia, ma i Vigili del Fuoco, gli uomini del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Lo ha assicurato il viceministro dell'Interno: «Continuiamo a lavorare con grande determinazione, forza, professionalità e con ogni mezzo per trovare le persone che sono lì sotto» ha dichiarato Filippo Bubbico, che coltiva ancora la speranza di ritrovare vive altre persone. «La cosa fondamentale è continuare a scavare» ha aggiunto il viceministro. E, infatti, anche secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco, Alberto Maiolo, potrebbero esserci ancora persone vive, anche se «le strutture dell'albergo sotto il peso della neve si stanno muovendo». Si sentono dei rumori, ma potrebbero essere legati ai movimenti della struttura dell'hotel Rigopiano. Intanto i soccorritori sono al lavoro per aprire un nuovo varco, dal lato opposto a quello dove si è lavorato finora: lo ha annunciato la prefettura di Pescara. Così, dunque, sarà possibile ampliare il fronte di ricerca dei dispersi.

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE, VIDEO: IL RACCONTO DEI SOPRAVVISSUTI (OGGI 23 GENNAIO 2017) - Sono struggenti i racconti dei sopravvissuti alla tragedia dell'hotel Rigopiano. Giampaolo Matrone, ad esempio, ha raccontato di aver stretto il più possibile la mano della sua Valentina prima di essere salvato. Nel buio del disastro, però, la sua fidanzata non è ancora stata trovata. «Le stringevo la mano e le parlavo per tenerla sveglia perché volevo che rimanesse sempre vigile. La chiamavo, poi a un certo punto non l'ho sentita più e ho capito che mi stava lasciando» ha raccontato Giampaolo Matrone, il cui timore è che Valentina abbia perso la vita. Toccante anche il racconto fatto da Vincenzo Forti di quei drammatici momenti: «È stata una bomba, mi sono ritrovato i pilastri addosso. Ero seduto sul divano e i pilastri sono scivolati in avanti tagliandolo in due. Ci siamo salvati per questo». Le speranze non si attenuano, ci sono: «Abbiamo già visto tanti casi di persone che sono sopravvissute anche per periodi ben più lunghi» ha dichiarato Giuseppe Romano, direttore Emergenze dei Vigili del Fuoco.

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE, VIDEO: SALE NUMERO DI DISPERSI (OGGI 22 GENNAIO 2017) - Con l’ultimo punto stampa prodotto dalla prefettura di Pescara, la situazione dell’Hotel Rigopiano presenta uno status ancora molto complesso e critico: mentre proseguono le operazioni di ricerca e soccorso, sono due i fronti scavanti dai soccorritori. Da un lato i vigili del fuoco stanno avanzando all’interno della struttura lungo il percorso che ha consentito il ritrovamento dei 9 superstiti, dall'altro stanno operando sul fronte nevoso esterno per consentire l’apertura di ulteriori varchi sul lato opposto dturella struttura, per il raggiungimento e l’ispezione più rapida dei locali. Il soccorso alpino ha spiegato anche quali sono le vere difficoltà nelle ultime ore che hanno di fatto bloccato l’accesso gli altri dispersi ancora sotto le macerie dell’Hotel Rigopiano: «Le difficoltà consistono nella necessità di aprire varchi attraverso murature di elevato spessore per accedere ai locali successivi. L’avanzamento dei mezzi meccanici di ausilio, all'esterno», viene assicurato dal personale del Soccorso Alpino che sonda la neve, tracciando la pista da seguire.La polizia stradale e l’esercito si stanno occupando di garantire la viabilità sulla strada che consente ai soccorsi di raggiungere le zone operative, condizione essenziale per garantire la continuità dei soccorsi».

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE, VIDEO: SOCCORRITORI-EROI (OGGI 22 GENNAIO 2017) - Le ultime notizie sull’Hotel Rigopiano che arrivano dalla altipiano sotto il Gran Sasso non sono certe serene: le ricerche continuano, ma la scarsa visibilità impedisce ancora agli elicotteri - che pur si erano alzati in volo poco fa con la speranza di tornare verso l’Hotel, salvo poi fare dietrofront per la troppa nebbia - di arrivare sul luogo della magica slavina. Intanto però sono a disposizione le autoambulanze via terra qualora si riuscisse a trovare gli altri 23 dispersi. La Protezione civile ha da poco fatto sapere che fino a questa mattina è stato possibile ricercare per metà dell’Hotel Rigopiano, dunque con la speranza anche flebile di trovare qualcun altro vivo anche nella seconda metà della struttura devastata. «Elettrizzati dall'estrazione dei quattro bambini in vita, alcuni vigili del fuoco hanno continuato ad operare all'Hotel rigopiano, rifiutandosi di scendere alla fine del loro turno. Certe volte è così, e anzi bisogna dire loro di fermarsi e riposare d'altra parte, però, si tratta di squadre che ormai hanno familiarità con l'ambiente in cui operare, che è un vantaggio rispetto ad altri», lo riferiscono i soccorritori del Centro di coordinamento ricerche a Penne (Pescara).

