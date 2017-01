INCENDIO AI PARIOLI / Roma, appartamento in fiamme in via Eustachio Manfredi: vigili del fuoco in azione (ultime notizie oggi, 23 gennaio 2017)

INCENDIO AI PARIOLI A ROMA, APPARTAMENTO IN FIAMME IN VIA EUSTACHIO MANFREDI: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Momenti di apprensione a Roma, dove è in corso un incendio ai Parioli in un palazzo posto in via Eustachio Manfredi 9/11. Le fiamme, come riportato da Roma Today, sono divampate poco dopo le ore 10:30 di oggi, lunedì 23 gennaio, all'interno di un appartamento posto al secondo piano dello stabile dei Parioli. Sul posto, per cercare di sedare l'incendio, si sono prontamente recate tre squadre di vigili del fuoco, che con l'ausilio di autoscala stanno cercando di spegnere il fuoco che ha interessato in particolare due stanze dell'appartamento. Da quanto si apprende finora, come riferito da Il Messaggero, non ci sarebbe alcun ferito a seguito dell'incendio. Ai Parioli in ogni caso la situazione è caotica dal momento che i vigili del fuoco sono stati costretti a chiudere la strada e a risentirne è soprattutto la viabilità della zona. Si attendono ulteriori aggiornamenti sullo sviluppo dell'incendio nelle prossime ore.

