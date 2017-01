INCIDENTE STRADALE / Aurelia, Sanremo: moto in fiamme dopo scontro con auto. Bari, ragazza in coma dopo schianto nella notte (oggi, 23 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE NEWS, AURELIA: SANREMO, MOTO IN FIAMME DOPO SCONTRO CON AUTO (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Mattinata difficile sull’Aurelia bis a Sanremo dopo un grave incidente stradale che ha messo in pericolo la vita di due persone, anche se per fortuna non sembra al momento ci sia particolare pericolo di vita né per il centauro della moto e né per l’autista del veicolo tamponato questa mattina all’altezza di San Martino. La dinamica dell’incidente spiegata dalla Stradale ai colleghi di SanremoNews mostra come questa mattina attorno alle 9 all’uscita dell’Aurelia Bis una moto condotta da un uomo di 32 anni è andata a sbattere, ancora con cause tutte da accertare, contro un’auto appena immessa sulla strada statale. Per via dell'impatto il serbatoio della moto è andato distrutto e ha preso fuoco danneggiando anche la vettura. Sul posto è subito intervenuto il personale di Sanremo Soccorso insieme all'automedica del 118. Immediatamente i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme mettendo in sicurezza il serbatoio della moto. A quel punto, il motociclista è stato portato in ospedale e ora si trova in prognosi riservata senza però condizioni gravi che mettano a rischio la salute.

INCIDENTE STRADALE NEWS, BARI: GRAVI DUE RAGAZZE DOPO SCHIANTO NELLA NOTTE (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Non solo Liguria, ma anche la Puglia questa notte ha visto un incidente stradale, questa volta purtroppo con ben più gravi conseguenze sugli sfortunati protagonisti del sinistro stradale. Due ragazze di 24 e 25 anni (una di Brindisi e l’altra di Bari) sono rimaste gravemente ferite in un incidente accaduto in Strada San Giorgio Martire, alle porte di Bari: in sostanza, una Fiat Punto con a bordo le due ragazze è finita fuori dalla strada schiantandosi pesantemente contro un muro, per cause ancora da accertare (si ipotizza un colpo di sonno improvviso). I soccorsi sono arrivati repentini, con le condizioni delle ragazze che restano gravi: per il 25enne barese prognosi riservata ma senza pericolo di vita, mentre per l’amica di Brindisi le condizioni sono più gravi e al momento, come riporta BariLive.it, è in coma e in assoluto riserbo di prognosi.

