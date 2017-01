ISABELLA NOVENTA / News, Manuela Cacco e la messinscena del giubbotto: l’errore che non si perdona (Ultime notizie oggi, 23 gennaio 2017)

ISABELLA NOVENTA NEWS, MANUELA CACCO E LE LETTERE MAI INVIATE A FREDDY SORGATO: COSA NON SI PERDONA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 GENNAIO 2017) - I tre presunti responsabili del delitto di Isabella Noventa, la segretaria 55enne di Albignasego, sono in attesa di conoscere la decisione del gip in riferimento al loro rinvio a giudizio, chiesto dal pm. Manuela Cacco, il suo ex amante Freddy Sorgato e la sorella di quest'ultimo, Debora, potrebbero quindi presto essere imputati nel processo sull'omicidio volontario premeditato e sull'occultamento di cadavere di Isabella Noventa, uccisa in circostanze ancora misteriose la notte a cavallo tra il 15 ed il 16 gennaio di un anno fa. Nel frattempo, sono emerse nuove clamorose indiscrezioni sulle indagini portate avanti in questi mesi dagli inquirenti, i quali lo scorso ottobre sono entrati in possesso di un documento importante, dal carcere della Giudecca di Venezia, dove è dentuta dal febbraio scorso Manuela Cacco. L'ex tabaccaia veneziana ha affidato alle pagine del suo diario tutti i suoi pensieri, aventi come destinatario unico Freddy Sorgato, l'uomo con il quale ha avuto una relazione e del quale ammette di essere ancora innamorata. Nel diario sequestrato sono emerse tutte le lettere che la donna non avrebbe mai inviato all'autotrasportatore ed ex fidanzato di Isabella Noventa, destinando alla povera vittima solo parole di profondo odio, insulti e spesso totale distacco. A riportare alcuni stralci di queste missive è stato il settimanale Giallo. In una delle tante lettere, Manuela Cacco ha ammesso di aver perdonato spesso Freddy Sorgato, anche quando soffriva per Isabella Noventa. "Io che ti aspettavo perché comunque sapevo che tornavi sempre da me, eri mio. Lei era un giocattolo per ripicca", scriveva l'ex tabaccaia. La Cacco, tuttavia, a distanza di diversi mesi non è riuscita a perdonarsi, né a giustificare la messinscena del giubbotto realizzata dalla stessa dopo il delitto di Isabella. "Non riesco a capire perché ho accettato di mettermi il giubbotto", scrive la donna, che non riesce a nascondere il profondo odio nei confronti della vittima. In merito alla messinscena, Manuela ricorda come proprio questo avrebbe rappresentato il venir meno dell'accordo che la stessa aveva preso con Freddy e Debora Sorgato, ovvero quello di non raccontare nessun particolare sull'omicidio della segretaria. A tradirla, stando alle sue parole contenute nel diario, sarebbe stata proprio la paura. "Mi odio per questo. Ho trasgredito a quello che tu mi dicevi 'Tieni duro'. Ma non ce l'ho fatta. La mia forza di combattere si è annientata. Mi sono spaventata. Non sono stata brava", scriveva ancora la Cacco. Nessuna parola di pentimento o dispiacere, invece, ha mai destinato alla sola vittima di questa drammatica vicenda che, dopo un anno, resta ancora avvolta nel mistero.

