PATENTE GRATIS IMMIGRATI/ News, è una bufala: ma chi vuole alimentare l'odio contro gli immigrati? (oggi, 23 gennaio 2017)

PATENTE GRATIS IMMIGRATI, NEWS: IN POCHE ORE DIVENTA TREND TOPIC SU TWITTER (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - La bufala della patente gratis per gli immigrati ha portato subito a un grande via vai di voci che hanno scatenato la rete e ovviamente i social network di cui ormai siamo dipendenti. Se ne è parlato talmente tanto che la notizia è diventata immediatamente trend topic su Twitter con l'hashtag #PatenteGratisImmigrati che è diventato di tendenza e il pubblico pronto a rispondere con commenti di vario tipo. La maggior parte però ha fiutato subito l'ennesima bufala visto che di notizie palesemente false sono circolate sul web. Ormai queste numerose situazioni stanno rendendo sempre più difficile credere alle notizie che provengono da certi portali anche perchè il fenomeno dilagante di queste bufale sta ovviamente rendendo gli utenti più guardinghi e soprattutto pronti a fidarsi solo alle fonti autorevoli.

PATENTE GRATIS IMMIGRATI, NEWS: È UNA BUFALA. LA GENTE SI INFURIA PER LA LEGGE CHE IN REALTÀ NON È VERA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Come accade ormai un po' troppo spesso è stata diffusa oggi, 23 gennaio 2017, un'altra clamorosa bufala sul web. Infatti alcuni portali, poco affidabili, hanno riportato la notizia secondo cui la patente di guida sarebbe gratis per gli immigrati. Si parlava dell'approvazione della modifica dell'articolo 126 ter. del codice della strada che concedeva così a tutti gli immigrati di non dover pagare per prendere la licenza di guida per automobili e moto. Si parlava anche di un bonus di 30 punti per gli immigrati, rispetto ai venti concessi ai cittadini italiani. Al diffondersi di questa notizia è scoppiata ovviamente la polemica anche se ci si è accorti poco dopo che si trattava dell'ennesima bufala, che era stata progettata e diffusa forse proprio per alimentare un certo clima di scontento contro gli immigrati.

© Riproduzione Riservata.