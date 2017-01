SAMANTHA SEPULVEDA: LA POLIZIOTTA MODELLA CHE FA INNAMORARE I CRIMINALI (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Di giorno poliziotta, nel tempo libero modella: e non una qualsiasi, ma una delle più famose in questo momento. Si tratta di Samantha Sepulveda, migliaia di followers sui social network e un viso da copertina: la ragazza, che arriva a guadagnare anche 133mila euro l'anno, appartiene alle forze dell'ordine di New York e ovviamente non è raro che i criminali, nel momento in cui vengono arrestati, abbiamo per lei un vero e proprio colpo di fulmine. "Sei il poliziotto più bello che abbia mai visto! Posso invitarti ad uscire?", le ha chiesto una volta un delinquente. Per lui nessuna cena romantica, solo un viaggio insieme fino alla questura. Samantha Sepulveda è nata nella Repubblica Dominicana e, quando si è trasferita negli Stati Uniti, ha conseguito la laurea in management. Ultimamente ha avuto una grande notorietà grazie alla popolarità del suo profilo Instagram: proprio per questo negli ultimi giorni sta rilasciando diverse interviste.

SAMANTHA SEPULVEDA: LA POLIZIOTTA MODELLA CHE FA INNAMORARE I CRIMINALI (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Samantha Sepulveda ha dichiarato in diverse interviste che il suo aspetto fisico (un metro e sessanta ma un corpo scolpito dall'esercizio fisico) le è servito durante il suo lavoro: vedendo una donna, per giunta così bella, i malviventi si sentono più rilassati e così diventano meno pericolosi. Purtroppo per loro però, Samantha sul lavoro è una vera professionista e i suoi occhi da cerbiatta non devono trarre in inganno. Oltre a fare la poliziotta e la modella, Samantha Sepulveda collabora anche a un progetto ambientalista in Thailandia. Le foto provocanti che rilascia per giornali e riviste e che spesso la mostrano in lingerie, hanno attirato numerose critiche che però, a Samantha, non interessano affatto: "Si tratta di una celebrazione del corpo femminile. Non credo che le mie foto siano offensive. Se qualcuno le trova offensive, può guardare altrove", ha detto la ragazza durante un'intervista al New York Post. Clicca qui per vedere le foto di Samantha Sepulveda.

