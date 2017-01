TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Marche: sisma di 2.0 M in provincia di Macerata (oggi, 23 gennaio 2017, ora 2:13)

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 2.0M IN PROVINCIA DI MACERATA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Il terremoto, nelle prime ore di oggi, lunedì 23 gennaio 2017, ha colpito la provincia di Macerata da una scossa di 2.0 M, che si è verificata alle 00:32. L'epicentro è stato individuato a latitudine 43.05 e longitudine 13.1, ipocentro a 10 km di profondità. Interessata Fiordimonte, ad appena 1 km dal punto colpito, Pievebovigliana, Pieve Torina, Fiastra, Muccia, Acquacanina, Monte Cavallo, Camerino, Ussita, Bolognola, Serravalle di Chienti, Visso, Caldarola, Cessapalombo, Serrapetrona, Sefro, Sarnano, Camporotondo di Fiastrone, Pioraco, Belforte del Chienti, Castelsantangelo sul Nera, Castelraimondo, San Ginesio, Preci e Gualdo. Appena un'ora prima è stata colpita invece la provincia dell'Aquila da una doppia scossa di 2.0M, alle 22:56, e 2.2M alle ore 23:15. Il primo fenomeno è stato individuato a 14 km di profondità, con epicentro a latitudine 42.46 e longitudine 13.3. Interessate Barete, Pizzoli, Cagnano Amiterno, Capitignano, Montereale, Scoppito, Campotosto, Borbona, L'Aquila, Crognaleto, Posta, Antrodoco, Amatrice, Tornimparte e Lucoli.



TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SISMA DI 2.8M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 23 GENNAIO 2017) - Nelle ultime ore di ieri, la provincia di Rieti è stata interessata da un sisma di 2.8M, rilevato alle 22:10. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.61 e longitudine 13.24, ipocentro a 12 km di profondità. Colpite Amatrice, Cittareale, Montereale, Accumoli, Capitignano, Campotosto, Borbona, Posta, Cagnano Amiterno, Barete, Arquata del Tronto e Pizzoli. Alle 22.29 è stata colpita invece la provincia dell'Aquila da un sisma di 2.3 gradi della Scala Richter. Il Centro Nazionale Terremoti INGV ha rilevato l'ipoentro a 12 km di profondità, epicentro a latitudine 42.61 e longitudine 13.24. Interessate Amatrice, Cittareale, Montereale, Accumoli, Capitignano, Campotosto, Borbona, Posta, Cagnano Amiterno, Barete, Arquata del Tronto e Pizzoli. Alle 22:56 rilevato un sisma di 2.0M nella provincia di Torino, a latitudine 44.85 e longitudine 7.69, ipocentro a 48 km di profondità. Interessate Carmagnola, Lombriasco, Casalgrassso, Carignano, Osasio, Pancalieri, Caramagna Piemonte, Villastellone, Racconigi, Polonghera, Virle Piemonte e Faule, nella sola zona rossa, a 10 km di distanza dal punto colpito.

© Riproduzione Riservata.