YLENIA BONAVERA/ E' incinta, trasferita in casa famiglia. La madre: "Rifiuta la realtà" (ultime notizie oggi, 23 gennaio 2017)

YLENIA BONAVERA E' INCINTA: TRASFERITA IN CASA FAMIGLIA. LA MADRE, "RIFIUTA LA REALTA'" (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Potrebbe concludersi in un lieto fine la tragica vicenda che ha visto al centro Ylenia Bonavera, la ragazza di Messina bruciata viva nel proprio appartamento presumibilmente dal fidanzato Alessio Mantineo. Un'accusa grave, che tuttavia la stessa protagonista e vittima ha sempre smentito. E così fra urla e negazioni, Ylenia Bonavera si è sottoposta ad un delicato intervento di chirurgia plastica ed è stata trasferita in provincia presso una casa famiglia, collegata ad una comunità che offre supporto alle donne vittime di violenza. A dare una svolta alla sua storia, la piccola vita che inizia a svilupparsi nel suo grembo e che le impone di pensare maggiormente non solo al futuro figlio o figlia, ma soprattutto a se stessa. Spesso la protezione infatti, sottolinea La Sicilia, non è un atto dovuto contro terze persone, ma persino per se stessi. In questi giorni, gli inquirenti stanno cercando di appurare inoltre se sia stata proprio la gravidanza di Ylenia Bonavera a spingere Alessio Mantineo a comprare della benzina presso un distributore vicino casa e tornare sui suoi passi con intenzioni non pacifiche.

YLENIA BONAVERA E' INCINTA: VACILLA LA POSIZIONE DI ALESSIO MANTINEO, INCASTRATO DALLA STESSA VITTIMA (OGGI, 23 GENNAIO 2017) - Continua a rimanere in carcere Alessio Mantineo, affermando con forza la propria innocenza in merito al tentato femminicidio ai danni della fidanzata Ylenia Bonavera. Rinchiuso nel penitenziario di Gazzi, ad incastrarlo sarebbero anche delle dichiarazioni fornite dalla stessa vittima, che avrebbe riferito a numerosi amici e conoscenti che fu proprio Mantineo a cercare di bruciarla viva. Fra questi anche una zia ed una vicina, come ha sottolineato la madre Anna Giorgio a Oggi, così come a lei stessa nel momento stesso in cui ha raggiunto l'ospedale in cui era ricoverata la figlia. "Quando hanno arrestato il suo ex ha perso la testa", rivela, "Ylenia rifiuta la realtà e non vuol sentire ragioni". Un atteggiamento evidente nelle molte interviste che Ylenia Bonavera ha rilasciato a trasmissioni come Pomeriggio 5, difendendo a spada tratta Alessio Mantineo. Dinamiche particolari e difficilmente perscrutabili, che spesso portano la vittima a creare un legame forte con il proprio carnefice.

© Riproduzione Riservata.