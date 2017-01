16ENNE UCCIDE I GENITORI / Delitto Ferrara: “coniugi osteggiavano amore omosessuale tra Riccardo e Manuel” (oggi, 24 gennaio 2017)

16ENNE UCCIDE I GENITORI, DELITTO FERRARA: GIALLO ”SCOPERTO AMORE GAY TRA RICCARDO E MANUEL” (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Un retroscena spiegato dal settimanale Giallo potrebbe spiegare qualcosa in più sul delitto orrendo di Ferrara: il 17enne che ha ucciso i genitori dell’amico 16enne a Pontelangorino lo avrebbe fatto per un motivo ben preciso, convinto sì dall’amico ma per una causa che finora non era stata riportata valida tra gli inquirenti. “I coniugi Nunzia e Salvatore Vincelli osteggiavano la relazione omosessuale tra Riccardo e Manuel, per questo potrebbero essere stati uccisi”, così viene riportata l’indiscrezione di Giallo che domani in edicola darà l’intera versione della vicenda di Ferrara che ha portato alla morte Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni. Questo potrebbe finalmente spiegare il movente finora sconosciuto e oscuro del delitto efferato di Manuela, su indicazione dell’amico 16enne Riccardo. In tanti si erano concentrati sul perché un ragazzo così giovane fosse stato convinto in maniera apparentemente assurda (“per 1000euro”) ad uccidere i suoi genitori: probabilmente solo un legame forte, quasi morboso come raccontavano alcun compagni di scuola, avrebbe potuto scatenare un qualcosa di così orrendo, che resta ingiustificabile ma fornisce almeno i contorni del movente.

16ENNE UCCIDE I GENITORI, DELITTO FERRARA: GIALLO ”SCOPERTO AMORE GAY TRA RICCARDO E MANUEL” (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Sarebbe dunque la relazione gay tra Riccardo e Manuel ad essere alla base del delitto di Ferrara ai due coniugi Vencelli: questo riporta Giallo domani in edicola con un’affermazione molto forte che dovrà ovviamente essere verificata in ogni suo dettaglio. Di certo il tentativo di spiegare il movente che possa aver portato tutte e due i minori ad avere forte acredine verso i due coniugi potrebbe reggere rispetto ad altre fantasiose ricostruzioni; tra Riccardo e Manuel, infatti, ci sarebbe qualcosa di più di un'amicizia. La loro relazione non era sfuggita alle due vittime, che si sarebbero dimostrate contrarie. Per questo il figlio avrebbe deciso di eliminarli per sempre. «Nei giorni precedenti all'omicidio, Manuel aveva anche pubblicato un messaggio su Facebook in cui provava a svelare il suo amore segreto per Riccardo. Un messaggio ispirato al testo di una canzone del cantante rap Sac1: "Per sbaglio si sono innamorati”», si legge nelle anticipazioni fatte dalle agenzie di stampa sul caso di Ferrara tratto domani in edicola da Giallo.

© Riproduzione Riservata.