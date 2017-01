Alberto Stasi/ Delitto Garlasco news: revisione processo respinta, mamma Chiara Poggi ’vale solo sentenza Cassazione” (Ultime notizie oggi 24 gennaio)

ALBERTO STASI, DELITTO GARLASCO NEWS: LA REPLICA DELLA MAMMA DI CHIARA POGGI (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 GENNAIO 2017) - Dopo la revisione del processo per il delitto di Garlasco respinta dalla Corte di Appello di Brescia, i legali di Alberto Stasi ancora non hanno voluto commentare l’esito assai avverso q auto speravano dalla difesa dopo le ultime novità sul dna ritrovato su Chiara Poggi di un suo amico, Andrea Sempio. Il pm starebbe rileggendo la perizia del processo d'appello bis che evidenzierebbe come il Dna sia scarso, degradato e non utilizzabile per una comparazione. Ha voluto invece seccamente replicare la mamma di Chiara, Rita Poggi che ai cronisti di Repubblica ah rilasciato queste brevi dichiarazioni: «Per noi vale solo la sentenza della Corte di Cassazione». Per eventuali ulteriori novità sul caso annoso del delitto di Garlasco si attendono le repliche della difesa che nelle prossime ore faranno capire se vi saranno altre strategie messe in campo per provare a rigettare la decisione definitiva di condanna per Alberto Stasi.

ALBERTO STASI, DELITTO GARLASCO NEWS: NO A REVISIONE PROCESSO (ULTIME NOTIZIE OGGI 24 GENNAIO 2017) - No alla revisione del processo per il delitto di Garlasco. La richiesta era stata depositata dai legali di Alberto Stasi ed era basata su indagini difensive che avrebbero accertato la presenza del Dna di un amico del fratello della vittima, Andrea Sempio, sotto le unghie di Chiara Poggi. La Corte d'Appello di Brescia, come riporta Tgcom, ha respinto l'istanza di revisione del processo sull'omicidio di Chiara Poggi dichiarando il non luogo a provvedere. L'ex fidanzato della ragazza uccisa, Alberto Stasi, sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di reclusione. L'istanza di revisione del processo era stata depositata lo scorso dicembre dagli avvocati di Alberto stasi: la decisione dei giudici è stato notificata oggi. Il delitto di Garlasco è un caso di omicidio avvenuto nella località in provincia di Pavia il 13 agosto 2007 ai danni di Chiara Poggi, impiegata ventiseienne laureata in Economia. Nel primo processo Alberto Stasi fu assolto dall'accusa di omicidio mentre nel processo bis è stato ritenuto colpevole e quindi condannato. Il giovane è recluso nel carcere di Bollate, in provincia di Milano. Dopo la presentazione da parte della difesa di Stasi della perizia genetica secondo cui il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi apparterrebbe a un'altra persona la procura di Pavia ha aperto una nuova indagine riguardante un amico del fratello della ragazza uccisa, Andrea Sempio. Oggi però è stata respinta la richiesta di revisione del processo per il delitto di Garlasco.

