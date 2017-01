ATTENTATO A NAPOLI, POLIZIA SVENTA ESPLOSIONE IN PIENO CENTRO: MATRICE ESTORSIVA (ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 GENNAIO 2017) -Un attentato dinamitardo è stato sventato nel pieno centro di Napoli grazie all'attività di una pattuglia della Polizia di Stato. Come riferisce Napoli Today, la scorsa notte una volante della Polizia ha notato due uomini incappucciati nell'atto di posizionare un ordigno artigianale di fronte alla serranda di un esercizio commerciale sito in Corso Vittorio Emanuele. Alla vista delle forze dell'ordine i due attentatori sono saliti a bordo di uno scooter e si sono rapidamente dileguati dopo essersi allontanati in direzione di Piazza Mazzini. I poliziotti, una volta accertatisi che si trattava realmente di un congegno esplosivo, hanno delimitato la zona e richiesto prontamente l'intervento degli artificieri, che hanno disinnescato l'ordigno mettendo l'area in sicurezza. Da quanto si apprende da ambienti investigativi sarebbe stata verificata in maniera chiara la matrice estorsiva di un gesto che avrebbe potuto comportare un'esplosione nel centro di Napoli.

