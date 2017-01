ELENA CESTE / News, Michele Buoninconti: tre anni dopo il delitto, in attesa della decisione del giudice (Ultime notizie oggi, 24 gennaio 2017)

ELENA CESTE NEWS, MICHELE BUONINCONTI: A TRE ANNI DAL DELITTO, ATTESA PER LA DECISIONE DEL GIUDICE DELLA CORTE D’APPELLO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Lo scorso 18 gennaio è iniziato il processo d'Appello a carico di Michele Buoninconti, l'uomo accusato di aver ucciso la moglie Elena Ceste e di aver poi occultato il suo cadavere. Un caso che torna al centro della cronaca, dunque, a distanza di tre anni esatti dal delitto, avvenuto il 24 gennaio 2014. Un omicidio che per la Corte d'Assise è stato addirittura premeditato un anno prima e che vede come movente i tradimenti della donna, la promessa di non ricadere in tentazione e la scoperta di Michele Buoninconti, tre giorni prima dell'uccisione della moglie, di altri messaggi scambiati tra Elena Ceste ed un amico. Condannato a 30 anni di carcere in primo grado, l'uomo ha sempre respinto le accuse e la sua difesa, anche in Appello, ha fatto di tutto per dimostrare come Elena Ceste sia morta a causa di una caduta accidentale nel canale del Rio Mensa, il luogo in cui il suo cadavere è poi stato ritrovato a distanza di alcuni mesi. Per tale ragione nel corso dell'udienza della scorsa settimana la difesa di Michele Buoninconti ha chiesto una serie di nuove perizie al fine di dimostrare la morte accidentale di Elena Ceste e l'innocenza del proprio assistito. Come rivela La Stampa, lo stesso imputato avrebbe detto al suo avvocato, Enrico Scolari, di credere nei nuovi elementi raccolti dai suoi legali. L’avvocato Scolari, nell'udienza scorsa, rivolgendosi al presidente della Corte d'Assise d'Appello, Fabrizio Pasi, aveva asserito: "Non ripetiamo un caso Cucchi, quando 11 anni dopo si scoprono sul suo corpo due vertebre fratturate! Date l’ergastolo a Buoninconti, se è colpevole, ma con indagini fatte bene, tecnicamente ineccepibili". Pasi si è riservato di decidere e la sua decisione arriverà solo mercoledì prossimo, 25 gennaio. In attesa di conoscere la sorte del dibattimento con rito abbreviato e che ora in tanti considerano una scelta errata, ha detto la sua sul caso anche la criminologa Roberta Bruzzone, affrontando i retroscena della vicenda sulle pagine del settimanale Giallo. Come sappiamo, i legali di Michele Buoninconti, nei motivi di appello hanno insistito in particolare sulla lacunosità della consulenza tecnica medico-legale disposta sui poveri resti di Elena Ceste. Per tale ragione hanno chiesto di effettuare nuovi accertamenti che in caso di autorizzazione dovrebbero essere svolti sulle carte già prodotte dopo la prima autopsia sui resti della donna. "A mio avviso è improbabile che possa essere disposta una nuova autopsia sul corpo o meglio, su quanto resta del corpo di Elena", ha commentato la Bruzzone. Per la difesa del presunto assassino della donna di Costigliole d'Asti, ci sarebbe una frattura che avrebbe potuto impedire a Elena Ceste di rialzarsi dopo la caduta. "Ho esaminato la consulenza medico-legale e ritengo spieghi in maniera approfondita il tipo di lesioni ossee che sarebbero alla base della richiesta di approfondimento avanzata dai legali dell'imputato", ha spiegato la criminologa. Roberta Bruzzone su questo punto non avrebbe dubbi: "Credo sia dunque improbabile che venga riaperto il dibattimento su questo punto nell'ambito di un nuovo processo". Ricordiamo che la difesa di Michele Buoninconti ha anche chiesto una perizia sui movimenti del proprio assistito la mattina della scomparsa di Elena Ceste, ma anche questo punto, secondo le parole dell'esperta, per l'accusa e per il giudice di primo grado è alla base dell'impianto accusatorio. "Ritengo si tratterà di un processo piuttosto rapido all'esito del quale verrà confermata la condanna a 30 anni di reclusione emessa dal gup", ha chiosato Roberta Bruzzone. La decisione giungerà solo il prossimo 25 gennaio.

