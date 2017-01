Elicottero 118 caduto / Campo Felice, L’Aquila: era normale volo di soccorso, non coinvolto in valanga Rigopiano (ultime notizie oggi 24 gennaio 2017)

ELICOTTERO 118 CADUTO, CAMPO FELICE: PRECIPITATO DA 600 METRI NON COINVOLTO IN VALANGA RIGOPIANO (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Stanno ancora ricercando i sei uomini dell’equipaggio dell’elicottero del 118 caduto a Campo Felice in Abruzzo, precipitato mentre sorvolava dopo una operazione di soccorso di un ferito su alcuni campi da sci. L’incidente ancora non ha una spiegazione chiara come dinamica, visto che la località in cui è caduto è ancora lontano da zone abitate e i soccorritori si sono messi in viaggio a piedi per andare a verificare l’entità della tragedia, l’ennesima in Abruzzo in questi ultimi mesi. Come tiene a precisare l’ultimo punto stampa della Protezione Civile a Rieti, «il velivolo non era impegnato né per l'emergenza maltempo né per quella relativa al terremoto. Non faceva inoltre parte degli elicotteri che in questi giorni sono impegnati sulla valanga che ha travolto l'hotel Rigopiano». Il velivolo volava in una zona con una fitta coltre di nebbia e nuvole basse. Si è sentito uno schianto ed ora si sta cercando di localizzare l'elicottero, ma le operazioni sono rese difficili dalle condizioni meteo avverse, come spiegano alcune fonti dei soccorritori citate dall’Ansa. Si cerca in questi minuti a Lucoli, la probabile località di schianto dell'elicottero del 118 con a borso sei persone totali.

ELICOTTERO 118 CADUTO, CAMPO FELICE: PRECIPITATO DA 600 METRI DURANTE OPERAZIONE DI SOCCORSO (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - È caduto un elicottero del 118 durante una operazione di soccorso in Abruzzo a Campo Felice, non distante dal capoluogo L’Aquila e vicino al Gran Sasso: l’ennesima sciagura in questa terra martoriata dall’emergenza neve, terremoto, slavina e ora anche dalla caduta di un elicottero che pure stava prestando soccorsi ad alcuni feriti sulle piste da sci, come riporta RaiNews 24. Secondo altre fonti invece, l’elicottero di pronto soccorso sorvolava la zona di Casamaina a Lucoli durante alcune operazioni di soccorso alle popolazioni isolate dalla neve in Abruzzo. L'elicottero era disperso da poco dopo le 12, quando si sono persi i contatti con l'equipaggio: sarebbe precipitato da una altezza di 600 metri, tra L’Aquila e Campo Felice, provocando quasi certamente l’ennesima tragedia immane per l’equipaggio a bordo, che dalle ore 12 era sparito dai radar e non comunicava più con il campo base.

ELICOTTERO 118 CADUTO, CAMPO FELICE: PRECIPITATO DA 600 METRI, A BORDO C’ERANO SEI PERSONE (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Secondo quanto riporta l’Ansa, l’elicottero del 118 caduto da una spaventosa altezza di 600 metri tra Campo Felice e L’Aquila, sarebbe precipitato in fase di recupero di un ferito su un campo da sci proprio a Campo Felice. A bordo, tenuto conto anche del feto, erano in tutto 6 le persone che avrebbero così quasi certamente perso la vita dopo uno schianto del genere. Come riportano le prime agenzie sulla tragedia, l’ennesima, nell’Aquilano, l’elicottero del 118 - un Aw 139 - sarebbe scomparso dai radar in provincia de L'Aquila. Secondo le prime informazioni, il velivolo avrebbe lanciato il segnale di crash mentre si trovava in località Casamaina, nel comune di Lucoli, nei pressi della piana di Campo Felice. Alcuni testimoni dicono di aver sentito un boato. Una sciagura che colpisce ancora le stesse zone già sotto enorme emergenza neve e terremoto, con i soccorsi all’Hotel Rigopiano che a pochi chilometri vedono impegnati proprio alcuni elicotteri del 118 come quello oggi precipitato. Nelle prossime ore tutte le ultime novità con gli aggiornamenti in tempo reale dai luoghi della tragedia aerea.

