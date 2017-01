Estrazione / Del Lotto di oggi e Superenalotto, 24 gennaio: verso i numeri vincenti... (conc. 10/2017, martedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, martedì 24 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la decima attesa puntata di inizio settimana e inizio 2017. Le feste sono passate, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Inoltre è sempre viva la grave emergenza sismica in centro Italia, non esattamente il miglior proposito per questo nuovo anno appena cominciato. Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, per ottenere una bella vincita e magari dare una mano più consistente alle popolazioni del centro Italia. Il nono concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 9/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… ecco, andatelo a spiegare al vincitore di Andria, capoluogo assieme a Trani e Barletta in mezzo alla Puglia. Sabato scorso avendo indovinato tutti e 10 i numeri con la giocata da 2euro più incredibile della storia, ha guadagnato la cifra di, reggetevi forte, 2,6 milioni di euro. Cifra impensabile che pure arriva dal gioco meno atteso; Si festeggia anche nella provincia di Bari: a Conversano con una giocata da 1 euro sono stati vinti quasi 32mila euro, mentre ad Altamura una puntata da 20 euro ha regalato una vincita da oltre 21mila euro. Nell'ultimo concorso, il 10eLotto ha restituito in vincite quasi 25,6 milioni di euro e, dall'inizio dell'anno, ha premiato i giocatori con oltre 204 milioni. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 GENNAIO 2017): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La nona grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 257 turni. Esce finalmente l’85 a Bari, fuori dopo 126 turni: al secondo posto ora troviamo ancora a Bari, il 21 fermo da 123 turni e il 55 nascosto da 117, mentre a Roma manca il 5 da ben 108 turni. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 GENNAIO 2017): LOTTERIA DELLO SCONTRINO - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 78.900.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte Lotteria dello Scontrino. Dovrebbe mancare circa un mese e mezzo all’avvio ufficiale della ormai nota per i nostri lettori “lotteria dello scontrino”: Un'operazione, calcola la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, nella quale sono coinvolte circa 2,8 milioni di imprese per quasi 500 miliardi di controvalore. Ma arriva un brusco dietrofront richiesto dalla stessa maggioranza del Pd: Il senatore Francesco Russo (PD) ha presentato un emendamento al decreto Milleproroghe, in discussione in Commissione Affari costituzionali al Senato, per abrogare la sperimentazione della lotteria dello scontrino a partire dal 1° marzo 2017, limitatamente ai pagamenti di beni e servizi con carta di debito e di credito, si legge nell’importante report su AgiPro. Quale destino allora per questa Lotteria?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 89 - 46 - 36 - 61 - 87 - 4, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 89 l’ultima estrazione è stata eseguita 69 turni fa, mentre per 46 e 36 sono ben 53 e 42 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 89 o 46 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 78 milioni e 900mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 GENNAIO 2017): LE VINCITE - Questa nuova settimana non potrebbe iniziare meglio se non all'insegna dei concorsi di Lotto e 10eLotto. I due giochi Sisal continuano a distribuire i loro preziosissimi premi in tutta Italia, spesso così generosi da sorprendere i vincitori. Nell'ultimo appuntamento con il Lotto, infatti, un fortunello di Rocca di Papa (Roma) è riuscito a conquistare più di mila euro grazie ad una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla ruota di Cagliari. A questo si aggiunge anche un'altra giocata gemella che farebbe quindi pensare ad un unico giocatore e del valore di 21.660 euro. Se il vincitore fosse lo stesso per entrambe le puntate, il bottino finale supererebbe quindi 238 mila euro. Si festeggia anche ad Andria, in Puglia, che conquista il primo posto nella classifica delle vincite del 10eLotto. Grazie a 10 numeri centrati su 10, un fortunatissimo giocatore è riuscito a registrare una vincita di più di 2,6 milioni di euro. Premi anche a Conversano, in provincia di Bari, dove un giocatore ha vinto circa 32 mila euro, contro i più di 21 mila euro conquistati invece da un vincitore di Altamura.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - Siamo in attesa di conoscere i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto che con il concorso di questa sera faranno di sicuro felici moltissimi giocatori. L'unica raccomandazione è di partecipare alla corsa ai premi, pena l'esclusione dal podio. Anche in questo caso la nostra Rubrica non vi lascia di certo da soli proprio nel momento di maggiore difficoltà, accorrendo a cavallo della smorfia napoletana per scoprire la news di oggi. Ci sono dei desideri che ci spingono senza dubbio a superare ogni limite e questo tipo di determinazione lo si può vedere maggiormente negli adolescenti. La testardaggine agisce da complice, ed è per questo che quando Sarah Simpson si è vista negare il regalo di un cavallo dai genitori, ha deciso di mettere in atto un famoso proverbio: "Di necessità, virtù". Potendo solo avere a disposizione una simpatica mucca, Lilac, la piccola Sarah ha iniziato a cavalcarla, riuscendo nel suo intento anche per la giovanissima età dell'animale. Ad oggi, anche se il cavallo l'ha finalmente ottenuto, non manca mai di divertirsi con la sua grande amica Lilac. Che cosa ci dice la smorfia: abbiamo la determinazione, 68, il desiderio, 18, il cavallo, 24, la mucca, 17, e la complicità, 21. Come Numero Oro scegliamo invece la testardaggine, 80.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 GENNAIO 2017): LE QUOTE - Si parla ancora di premi con il SuperEnalotto, che questa serà riproporrà il suo Jackpot. Il montepremi sale ancora di quota, fermandosi questa volta a 78,9 milioni di euro. Chi li conquisterà? La risposta la sapremo solo qualche ora, ma possiamo essere certi che se dovesse sfuggirci ancora, potremo comunque festeggiare grazie a tutte le quote secondarie messe in palio. Nella precedente estrazione, i premi hanno avuto in qualche caso un lieve aumento, guidati dal 5 che ha donato 68.416,47 euro a tre fortunelli. Il 4+ è stato invece registrato da due biglietti vincenti per il valoree di 51.580 euro, mentre il 3+ è rimasto sui 3.283 euro, destinati a 121 giocatori. A seguire, i 401 vincitori che hanno centrato il 4 ed hanno portato a casa 515,80 euro. Il 3 viaggia sui 32,83, destinati a 19.097 giocatori, mentre 5,84 euro è il premio associato al 2, registrato da 334.672 tagliandi fortunati. Per quanto riguarda le ultime tre quote SuperStar, il 2+ ha distribuito 100 euro a ciascuno dei 2.032 vincitori, mentre 10 euro a testa sono andati ai 13.888 giocatori che hanno realizzato l'1+. Si chiude con il premio da 5 euro: 32.294 vincitori hanno indovinato lo 0+.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 24 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Come sempre torniamo ad occuparsi di SuperEnalotto e Jackpot, questo misterioso bottino che sembra non voler partecipare al gioco Sisal. Sventolando i suoi quasi 79 milioni di euro, la sestina vincente si rivela ancora inafferrabile, ma non per questo riesce a far perdere la determinazione di tutti i giocatori. L'estrazione di oggi ci regalerà una vittoria? Ancora poco e lo scopriremo, ma prima dobbiamo assicurarci di avere in mente un piano studiato ad hoc per affrontare una prima spesa. Nel giorno d'oggi siamo abituati ad avere a che fare con smartphone ultramoderni, ma il fascino delle vecchie "cornette", come si usava dire un tempo, rimane invariato. Ecco perchè Roto, racchiude il meglio della tecnologia wireless per un telefono dal design vintage. Grazie a 3 speaker, è in grado di ottimizzare al meglio la qualità audio, per un dispositivo che unisce la bellezza del passato alla modernità del presente. Il goal è di appena 1,800 dollari, una cifra che si deve ancora raggiungere. Mentre abbiamo ancora 29 giorni di tempo per decidere, manca ancora pochissimo per i numeri vincenti di oggi!

