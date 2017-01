Hotel Rigopiano, slavina Pescara/ Ultime notizie e novità soccorsi: "Albergo costruito su detriti di altre valanghe" (video oggi 24 gennaio 2017)

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE. FORUM H20: "ALBERGO COSTRUITO SU DETRITI DI ALTRE VALANGHE" (VIDEO, OGGI 24 GENNAIO 2017) - L'hotel Rigopiano, travolto il 18 gennaio scorso da una slavina, sarebbe stato costruito su colate di detriti preesistenti, compresi quelli di valanghe: la denuncia è stata fatta da Forum H20 Abruzzo, associazione ambientalista che ha svelato la mappa geomorfologica dei bacini idrografici della regione del 1991 e la mappa del piano di assetto idrogeologico del 2007, documenti reperibili sul sito della Regione Abruzzo. Per l'associazione l'hotel Rigopiano è sorto «proprio lungo la canna di un fucile che poi è stato caricato ed ha sparato». L'associazione, inoltre, ha fatto notare che le criticità potevano essere notate circa dieci anni fa, quando è stata effettuate la ristrutturazione principale per l'ampliamento delle capacità ricettive della struttura. «Sarà interessante verificare cosa vi è scritto» ha aggiunto Forum H20, riferendosi agli atti del procedimento amministrativo della ristrutturazione dell'albergo.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL SALVATAGGIO DEI TRE CUCCIOLI DELL'HOTEL.



HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE. SOSPIRI: "RESPONSABILI DI REGIONE E PROVINCIA DEVONO DIMETTERSI" (VIDEO, OGGI 24 GENNAIO 2017) - Sono pesanti le accuse che ha rivolto Lorenzo Sospiri alla Provincia di Pescara, alla Regione Abruzzo e all'apparato Prefettizio in merito alla tragedia dell'hotel Rigopiano. Per il capogruppo di Forza Italia alla Regione l'emergenza neve è stata gestita nel peggiore dei modi e, quindi, i cittadini hanno dovuto pagare «l'incompetenza, l'improvvisazione, la superficialità e l'inadeguatezza di chi avrebbe dovuto proteggerli e tutelarli». Per Sospiri la sua non è sterile polemica politica, perché dalla tragedia dell'hotel Rigopiano gli amministratori coinvolti devono trarre il coraggio «di rassegnare le dimissioni, per poi attendere serenamente le determinazioni della Procura che speriamo faccia luce rapidamente e concretamente sulle responsabilità che ci sono e sono ben evidenti». La richiesta non risponde ad un istinto di rivalsa politica, ma alla necessità di «dare giustizia a chi non può più chiederla». Sospiri ha rivelato di aver perso molti amici e fratelli di amici sotto le macerie dell'albergo.

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE, VIDEO: ALLERTA VALANGHE MAI ARRIVATA A FARINDOLA (OGGI 23 GENNAIO 2017) - Da un lato le ricerche all’Hotel Rigopiano, dall’altro le inchieste che sono partite soprattutto sui presunti ritardi nei soccorsi che potrebbero aver influito sul salvataggio - anche se la slavina e il terremoto restano elementi talmente enormi come portata che era assai difficile prevederlo. Un secondo filone di indagine, oltre alle chiamate fatte alla prefettura di Pescara quel tragico pomeriggio del 18 gennaio, è stato aperto sull’intera filiera di comunicazione che doveva avvertire il sindaco di Farindola dell’innalzamento da 3 a 4 del rischio slavine nel suo comune. Il bollettino specifico di Meteomont si sarebbe incagliato a livello della Prefettura, non permettendogli di avere tutti gli elementi per valutare un'eventuale evacuazione dell'hotel Rigopiano già durante la mattinata di mercoledì. «Il mio comune non ha mai ricevuto l'allerta valanghe. Abbiamo avuto solo il bollettino della Protezione civile sulle avverse condizioni meteo e sull'arrivo di una forte nevicata. Siamo rimasti anche senza linea telefonica fissa e senza internet, ma in caso di pericolo reale la Prefettura avrebbe potuto contattarci in molti modi. Se è una comunicazione importante, non basta una mail», rivela il sindaco Ilario Lacchetta mettendo ancora più nei guai il prefetto di Pescara, Francesco Provolo.

HOTEL RIGOPIANO, SLAVINA. NOVITÀ E ULTIME NOTIZIE, VIDEO: VIGILE DEL FUOCO SI FERISCE DURANTE RICERCHE (OGGI 23 GENNAIO 2017) - All'Hotel Rigopiano i soccorritori continuano a scavare nella speranza di estrarre ancora superstiti dalla slavina che ha sommerso la struttura alberghiera mercoledì scorso. Le operazioni dei vigili del fuoco e degli uomini del soccorso alpino proseguono dunque in condizioni pericolose, soprattutto in ragione dell'alto rischio di nuove valanghe. Come riportato da Tgcom24 un vigile del fuoco impegnato nelle ricerche tra le macerie dell'Hotel Rigopiano è rimasto lievemente ferito durante le manovre di soccorso. Il pompiere, impegnato nel tentato di entrare nell'albergo per verificare la presenza dei 23 dispersi che ancora mancano all'appello, si è ferito lievemente ad una mano ed è stato trasportato in ospedale tramite ambulanza. Per quanto le sue condizioni al momento non destino preoccupazione, ecco arrivare la conferma di come i soccorritori stiano mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità nella speranza di riportare alla luce eventuali superstiti.

© Riproduzione Riservata.