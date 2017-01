Hotel Rigopiano, slavina Pescara / Ultime notizie e novità soccorsi: "Albergo costruito su detriti di altre valanghe" (video oggi 24 gennaio 2017)

HOTEL RIGOPIANO, ECCO L'ACCUSA: TUTTO COSTRUITO SU MATERIALI DI RISULTA - Pesante accusa quella lanciata quest’oggi, che vedrebbe il resort di Rigopiano essere stato costruito su "materiali di risulta". L’affermazione fatta su un forum di ambientalisti, vedrebbe la costruzione basata su precedenti "distacchi franosi", cosa questa che già di per se rivestiva un certo pericolo. L’affermazione ha immediatamente innescato furiose polemiche, vista la piccata e immediata risposta del presidente dell’ordine dei geologi Toscana, che sottolinea che la struttura non ricadeva in un zona segnalata per "forti criticità". Intanto i soccorritori che continuano a scavare nel luogo della tragedia hanno recuperato la settima vittima, ritrovati in vita anche 3 cuccioli di cane maremmano, gli animali si erano rifugiati nel locale caldaia, e i vigili del fuoco hanno dovuto abbattere un muro per salvarli.



GIULIO REGENI, RESE NOTE LE SUE ULTIME IMMAGINI - La polizia oggi ha reso note le ultime immagine videoregistrate di Giulio Regeni. Il video che è stato consegnato ai nostri investigatori dai poliziotti egiziani, proviene da una telecamera di sorveglianza dei servizi di sicurezza del paese africano, e immortala Giulio mentre dialoga con il capo del sindacato, quel Mohammed Abdallah che lo aveva denunciato alle autorità. Nel video che dura meno di 5 minuti si vede l’arabo domandare dei soldi a Giulio, soldi che il nostro connazionale si rifiuta di versare in quanto di proprietà dell’università inglese, che gli aveva commissionato lo studio sui sindacati. L’idea degli esperti è che da quell’incontro è partita la "spirale assassina" che ha portato Giulio nelle mani dei suoi assassini, assassini che lo hanno rapito alla fine di gennaio, e fatto ritrovare cadavere nei primi giorni del febbraio dello scorso anno.

PRESIDENTE INPS, LE ACCUSE CONTRO IL GOVERNO - Non usa mezzi termini il presidente dell’Inps Boeri, quando oggi intervenendo durante un forum pubblico si scaglia contro l’esecutivo, accusandolo con la nuova manovra economica di agevolare i pensionati ricchi, a discapito delle generazioni future. Gli strali di Boeri si appuntano sul cosiddetto "debito implicito", un escamotage contabile che di fatto riporta a tempi futuri le sperequazioni del sistema pensionistico. Il presidente dell’Inps sottolinea inoltre che è estremamente necessario un piano di assunzione all’interno dell’ente previdenziale, una struttura che si trova a dover fare i conti con le "uscite" per raggiunti limiti di età di oltre 100 lavoratori al mese, lavoratori che se non sostituiti rischiano di bloccare l’erogazione delle nuove pensioni.

CENTRO-ITALIA, 7000 UTENZE SENZA LUCE - Sono ancora oltre 7.000 le utenze al buio, utenze che da 7 giorni non possono utilizzare ne la caldaia, ne le pompe di calore, ne tanto meno i beni basilari, indispensabili per far fronte all’ondata di "gelo artico" che li sta colpendo. Le abitazioni quasi tutte concentrate nella provincia di Teramo, sono state interessate da uno dei black out più lunghi della storia italiana, un black out che ha visto tante concause, e che nonostante l’incessante lavoro dei tecnici Enel è ben lungi dall’essere risolto. E mentre i disagi continuano le proteste iniziano a montare fragorose, con molti sindaci che minacciano di rimettere la fascia di primo cittadino nelle mani del prefetto, se la situazione non dovrebbe tornare alla normalità in tempi brevissimi.

MOTO GP, VARATO IL CALENDARIO - Dovranno aspettare fino al 26 marzo gli appassionati di moto Gp, per iniziare nuovamente a gustarsi il loro sport preferito. Reso noto infatti oggi il calendario definitivo del mondiale della prossima stagione, stagione che partirà appunto il 26 marzo nella prima gara, in notturna, sul magnifico circuito del Qatar. Diciotto le gare previste, con due corse nel nostro paese, la prima il 4 Giugno al Mugello e la seconda il 10 settembre a Misano. La stagione si concluderà il 12 Novembre a Valencia, in una gara che negli ultimi anni ha sempre riservato delle belle sorprese. La federazione ha confermato inoltre le gara inglese e malese, gare che fino alla fine erano state in forse per i problemi economici dei due circuiti.

CALCIOMERCATO MILAN, DEULOFEU È UFFICIALE - Rinforzi in vista per Montella, allenatore milanista che oggi ha potuto conoscere Gerard Deulofeu arrivato con la formula del prestito secco dall’Everton. Il giocatore questa mattina ha effettuato le visite mediche all’interno della struttura di fiducia rossonera, verso le 13.00 si è recato in sede per la firma del contratto e per le foto di rito, e poi accompagnato da Adriano Galliani è andato a Milanello, dove ha conosciuto il suo nuovo mister e i compagni. L’operazione che alla fine è stata accettata dal club inglese, costerà alla società meneghina meno di un milione di euro, ma permetterà a Montella di avere a disposizione un giocatore eclettico e molto forte di testa. lo spagnolo che dovrebbe avere la maglia numero 7 rimarrà sotto contratto con il Milan solamente fino al trenta giugno del 2017.

CALCIOMERCATO CINA, CHIAMATA PER WAYNE ROONEY - Una proposta che forse non si può rifiutare, quella che in queste ore alcuni team cinesi stanno formalizzando a Wayne Rooney, una proposta che lo porterebbe a superare persino l’ingaggio di Carlitos Tevez, e che lo renderebbe lo sportivo più pagato dell’intera storia del calcio inglese. Lo Guangzhou Evergrande sembrerebbe infatti disposto a sborsare 42 milioni di euro a stagione, pur di accaparrarsi le prestazioni sportive di uno dei più grandi attaccanti del Manchester United, un attaccante che a fine carriera potrebbe anche fare un pensierino ad abbandonare la Premier. Da parte sua il giocatore non commenta, a farlo ci pensa il suo allenatore quel Jose Mourinho che non se la sente di criticare un atleta, che trasferendosi nel paese orientale decuplicherebbe il suo ingaggio già milionario.

NBA, LA PEGGIOR SCONFITTA DI SEMPRE PER I LAKERS - Nel giorno dell’anniversario della grandissima partita di Kobe Bryant, che con la maglia dei Lakers mise a segno ben 81 punti in una sola partita, la squadra di Los Angeles archivia la sconfitta più pesante mai subita nella loro storia. È successo ieri quando a Dallas i bianchi hanno perso per 122-73. Undici anni di differenza da quella magnifica partita di Bryant contro i Toronto Raptors, undici anni che però hanno segnato irrimediabilmente la storia di una squadra, che da dominatrice dell’NBA si ritrova nelle ultime posizioni della classifica di tutta la lega, una posizione che a meno di stravolgimenti porterà la squadra di Los Angeles, a poter selezionare una delle prime tre scelte al prossimo draft di maggio.

