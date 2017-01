INCIDENTE STRADALE / Foggia, scontro tra auto in tangenziale: morti due giovani (Ultime notizie oggi, 24 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE FOGGIA, MORTI DUE GIOVANI IN SCONTRO TRA AUTO IN TANGENZIALE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Un incidente stradale mortale è avvenuto ieri a Foggia, sulla tangenziale: due le vittime nello schianto tra due auto. Secondo quanto riportato da FoggiaToday sono morti due giovani, di 25 e 28 anni. L'incidente stradale si è verificato sulla tangenziale 673 e a perdere la vita sono stati Domenico Di Vito di Lavello di 25 anni e Miakima Elkhidry di 28 anni. Sono rimasti feriti anche un 50enne e un ragazzo di Foggia. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 13.30, lungo la circonvallazione di Foggia, all'altezza dello svincolo per il bivio di via del Mare. I veicoli coinvolti sono stati una Fiat Stilo, alla cui guida c'era il 25enne Domenico Di Vito, originario di Venosa ma residente a Lavello, e un'Audi A3 con a bordo tre persone. Tra queste ultime è morta una cittadina marocchina di 28 anni, Miakima Elkhidry, che sedeva sui sedili posteriori. Gli altri due uomini che erano a bordo dell'auto sono rimasti feriti: si tratta di un uomo di 50 anni e di un ragazzo, entrambi foggiani. Al momento non si conoscono le cause dell'incidente stradale: si ipotizza che possa essere stata l'alta velocità o l'asfalto bagnato.

