INTERSESSUALE, HANNE GABY ODIELE: L'ANNUNCIO CHOC, IL MARITO "INCREDIBILMENTE ORGOGLIOS" (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - L'annuncio choc di Hanne Gaby Odiele, la modella belga che ha ammesso di essere intersessuale, e di aver contratto cioè la malattia rara nota con il nome di Sindrome da Insensibilità agli Androgeni o Sindrome di Morris per cui una bambina presenta anche cromosomi maschili, ha l'obiettivo di sollevare il velo di opacità che avvolge questa condizione. L'indossatrice, come riportato da Adnkronos, è diventata il volto dell'associazione ACT Advocates for Intersex Youth e in un video creato per questa organizzazione ha spiegato con estrema naturalezza la sua storia:"Salve, sono Hanne e sono nata intersessuale. Questo vuol dire che il mio corpo non è né del tutto maschile né del tutto femminile". Quella della 29enne belga, nata con genitali maschili e femminili, al contrario di quanto si potrebbe credere, è una condizione che riguarda molte persone:"Essere intersessuali non è raro ma è una sindrome che colpisce il 2% della popolazione. Un numero simile a quello di chi ha i capelli rossi". Il gesto di coraggio di Hanne Gaby Odiele è stato molto apprezzato anche dal marito, il modello John Swiatek, che si è detto "incredibilmente orgoglioso" della moglie.

INTERSESSUALE, HANNE GABY ODIELE: L’ANNUNCIO, “NON FATE OPERAZIONI INUTILI” (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - La top model belga Hanne Gaby Odiele ha annunciato di essere intersessuale, di essere nata cioè genitali sia maschili che femminili. L'indossatrice 29enne, celebre per i suoi tratti somatici nordici (che alcuni hanno spesso definito mascolini) e la chioma bionda, ha deciso di sfruttare la sua enorme popolarità e per "rompere un tabù". Hanne Gaby Odiele, durante un'intervista alla rivista Usa Today, ha spiegato di essere stata sottoposta all'età di 10 anni ad un'operazione per la rimozione dei testicoli:"Ai miei genitori avevano detto che se non mi fossi sottoposta a questa operazione avrei rischiato di avere il cancro - ha spiegato - e che non mi sarei sviluppata come una qualsiasi ragazza normale. Dopo l'intervento, ho capito che non avrei potuto avere figli, che non avrei mai avuto le mestruazioni. Mi sono resa conto che c'era qualcosa che non andava in me". La modella mette dunque in guardia dal fare interventi "inutili":"Non è un problema essere intersessuale - ha ammesso, pur confidando di vivere ancora oggi l'angoscia determinata dagli interventi subiti- se solo me l'avessero detto dall'inizio. E' diventato un trauma per quello che mi hanno fatto".

© Riproduzione Riservata.