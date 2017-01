Instagram Stories / Dirette live da adesso anche in Italia! (oggi, 24 gennaio 2017)

INSTAGRAM STORIES, DIRETTE LIVE ANCHE IN ITALIA (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Sono disponibili da oggi anche in Italia le dirette live di Instagram Stories, la nuova funzione video dell'app di foto più utilizzata in tutto il mondo. Vera e propria mania, Instagram Stories è usata oggi da tutte le star e i vip, che si divertono a pubblicare piccole "storie" composte da foto e video che però rimangono online solo per 24 ore. Prima disponibile sono negli Stati Uniti, adesso anche in Italia sarà possibile pubblicare video live come già è possibile fare su Facebook: la differenza è che mentre su quest'ultimo social network i video poi possono essere salvati dagli utenti per essere rivisti, su Instagram invece poi questi scompariranno. Come accade già per Facebook, gli utenti riceveranno una notifica quando i loro amici inizieranno una diretta live su Instagram e, se decideranno di vederla, potranno commentarla in tempo reale - anche questa è una funzione uguale a quella già disponibile su Facebook.

INSTAGRAM STORIES, COME FUNZIONANO LE DIRETTE LIVE (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Come funzionano le dirette live su Instagram Stories? In realtà, come tutte queste nuove funzioni delle app di social network, è molto semplice soprattutto perché se si accede a Instagram dal proprio smartphone si vedrà pronta una bella notifica che, se ci si clicca sopra, apre un video che spiega come fare una diretta live su Instagram e intrattenere gli amici. Basta far scorrere il dito sullo schermo verso destra e si aprirà la telecamera che consente di iniziare il video: per vedere queste dirette è stata creata una nuova sezione nella parte di esplorazione dell'app di Instagram. Non solo dirette degli amici: saranno visibili anche quelle di altri utenti nella sezione Top Live (che attualmente non è ancora disponibile in Italia) dove verranno visualizzati i video che stanno avendo più visualizzazioni in un dato momento. Che aspettate? Aprite Instagram e correte a fare la vostra prima diretta live!

