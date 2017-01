LUCA VARANI/ News, nel giorno del suo compleanno la madre lo ricorda: "Hai incontrato il lupo cattivo" (oggi, 24 gennaio 2017)

LUCA VARANI, LA MADRE LO RICORDA NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO: "HAI INCONTRATO IL LUPO CATTIVO" (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - A meno di un anno dalla morte di Luca Varani, mentre le ultime notizie sul suo caso rimangono ancora immerse in una coltre di nebbia, a ricordare il giovane romano di origini albanesi è la madre. L'occasione, avvenuta ieri, è il compleanno del ragazzo, ucciso per mano di Marc Prato e Manuel Foffo, un evento che non può che provocare ricordi felici di un tempo ed allo stesso tempo il dolore per una perdita ancora inspiegabile. La sofferenza di mamma Silvana viene affidata tutta ad un lungo post su Facebook, in cui paragona gli aguzzini del figlio a quel lupo cattivo presente in tante favole per l'infanzia. "Tutto quell'amore che incondizionatamente ti abbiamo dato non è servito a nulla", scrive con rabbia verso chi ha strappato la vita di Luca Varani. Quel lupo cattivo di cui lei stessa gli raccontava da bambino, quel tipo di mostro che non si aggira per i boschi, ma "vive nei quartieri cosiddetti per bene". Non si spiega mamma Silvana, come dei ragazzi possano uccidere un altro giovane con inaudita ferocia, con una malvagità che oltrepassa ogni limite. Si chiede anche che cosa avrà pensato il figlio nelle ore di agonia, prima che gli venisse concesso di morire. Concesso, sì, perché Luca Varani è stato torturato e seviziato per ore prima che i due aguzzini Marc Prato e Manuel Foffo gli concedessero la "grazia" con una pugnalata al cuore. Non c'è logica nella brutalità con cui è stato ucciso il giovane 23enne, che secondo gli inquirenti sarebbe morto a causa di più di 100 coltellate. Un delitto inspiegabile, che ha sconvolto l'opinione pubblica e che ha fatto rabbrividire i più, proprio per il modus operandi con cui è stato compiuto. Impossibile dimenticare, impossibile non pensare ad un'ingiustizia, a quanto macabro fosse quel gioco voluto da Prato e Foffo e che prevedeva solo la morte di Luca Varani. Un post altrettanto lungo è stato pubblicato dalla fidanzata della vittima, Marta Gaia Sebastiani, che in tanti giorni e mesi di atroce dolore non ha mai smesso un giorno di ricordarne la memoria. Anche in questo caso le sue parole, profonde, sono corredate da tante foto di Luca, ripreso in attimi felici ed in occasione dei suoi compleanni precedenti. Parole che esprimono un amore che questa volta, davvero no, la tragedia non può cancellare.

Clicca qui per vedere il post della fidanzata di Luca Varani.

© Riproduzione Riservata.