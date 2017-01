MARIA UNGUREANU / News, Daniel Ciocan: gli indizi che lo inchiodano, l’avvocato Gallo: “assurdo che sia in libertà” (Oggi, 24 gennaio 2017)

MARIA UNGUREANU NEWS, GLI INDIZI CONTRO DANIEL CIOCAN E LE PAROLA DELL’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA DELLA VITTIMA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 GENNAIO 2017) - La morte di Maria Ungureanu è uno dei casi di cronaca più cruenti ma allo stesso tempo controversi degli ultimi anni. Gli inquirenti non avrebbero dubbi su chi possa aver ucciso – e prima ancora violentato – la piccola di origini rumene, trovata senza vita il 19 giugno scorso nella piscina del resort di San Salvatore Telesino. Dopo aver iscritto il nome di Daniel Ciocan, 21enne ed amico di famiglia della vittima, nel registro degli indagati e dopo aver raccolto una serie di indizi gravissimi contro di lui, il gip ha respinto per la seconda volta la richiesta di arresto presentata dalla procura, decidendo di mantenere il giovane in libertà. Una scelta che alla stessa procura è apparsa così assurda, al punto da aver presentato ricorso al Tribunale del Riesame. Ma quali sono tutti gli indizi raccolti in questi mesi di lunghe indagini sul delitto di Maria Ungureanu e che incastrerebbero Daniel Ciocan alle sue responsabilità? Sin dall’apertura del giallo, le versioni fornite agli inquirenti da Daniel Ciocan apparvero subito contrastanti e non prive di dubbi. Ma i primi solidi indizi contro di lui giunsero con i dati del Gps della sua vettura. I reparti speciali dei carabinieri analizzarono attentamente i dati e confermarono che Daniel Ciocan, la sera del 19 giugno 2016 si trovava proprio all’interno del resort dove poi fu trovata la piccola senza vita. Ma a rendere più complessa la posizione del giovane indagato sarebbero le ultime rivelazioni rese note dal settimanale Giallo: la Scientifica ha isolato sui pantaloni che Maria Ungureanu indossava il giorno prima del suo delitto alcune tracce biologiche. Da un’indagine più approfondita è emerso che si tratta del liquido seminale dello stesso Daniel Ciocan. Un particolare inquietante e che dimostrerebbe come dietro il “mostro” che per mesi avrebbe abusato della bambina di quasi dieci anni possa essersi proprio il 21enne. Non solo: sugli abiti di Ciocan sono invece state isolate macchie di cera molto simile a quella delle candele usate nel resort, così come tracce di antivegetativo usato sempre nella struttura dove è stato trovato il cadavere di Maria. Eppure, il gip non ha ritenuto sufficienti questi elementi per procedere con il suo arresto. “Mi sembra assurdo che un indagato per omicidio sul quale pendono elementi probatori così gravi sia ancora in libertà”, ha dichiarato l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore della famiglia di Maria Ungureanu, al settimanale diretto da Andrea Biavardi. A detta del legale non sarebbero state ad oggi individuate responsabilità attribuibili ad altre persone, ecco perché sarebbe certo del coinvolgimento nella vicenda di Ciocan: “L’assassino della bambina non può che essere lui”, ha chiosato, non prima di chiedere giustizia per la famiglia della piccola Maria.

© Riproduzione Riservata.