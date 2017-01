NADIA PULVIRENTI / Iseo, volontaria accoltellata nel centro psichiatrico: arrestato 54enne marocchino (ultime notizie, oggi 24 gennaio 2017)

NADIA PULVIRENTI, ISEO: VOLONTARIA UCCISA IN CENTRO PSICHIATRICO. IL 54ENNE MAROCCHINO LE HA INFERTO 10 COLTELLATE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 GENNAIO 2017) - Nadia Pulvirenti, la volontaria uccisa questa mattina mentre si trovava nella struttura protetta Cascina Clarabella di Iseo, è stata uccisa con 10 coltellate. A riferirlo è la versione online de La Repubblica, che fornisce anche le generalità del presunto assassino, il 54enne marocchino con disturbi mentali arrestato dai carabinieri. Si tratterebbe di Abderrhaim El Moukhtari, nordafricano con regolare passaporto, residente nella struttura da 5 anni a causa di problemi psichiatrici. Come si legge sul portale del Dipartimento per la salute mentale di Iseo, Cascina Clarabella ospita una "comunità protetta ad alta assistenza per i pazienti psichiatrici che necessitano di trattamenti terapeutici riabilitativi". Come riportato da Il Giorno, Nadia Pulvirenti lavorava da due anni nel centro psichiatrico come operatrice tecnica della Riabilitazione Psichiatrica e stava andando a trovare il paziente marocchino che l'ha poi uccisa.

NADIA PULVIRENTI, ISEO: VOLONTARIA ACCOLTELLATA IN CENTRO PSICHIATRICO. ARRESTATO 54ENNE MAROCCHINO (ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 GENNAIO 2017) - Tragedia ad Iseo, dove Nadia Pulvirenti, una volontaria di 25 anni, questa mattina intorno alle 11 è stata accoltellata e uccisa mentre si trovava all'interno della Cascina Clarabella, un centro psichiatrico dove prestava servizio. Secondo quanto riportato da Brescia Today, l'omicidio è stato l'epilogo di una lite per futili motivi tra la vittima, dipendente della cooperativa agricolo-sociale impegnata nell'inserimento lavorativo di persone con problemi di natura psichica e fisica, e un 54enne marocchino affetto da problemi mentali. L'uomo, residente in Italia da diversi anni e in possesso di regolare passaporto, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato precedentemente bloccato dalla polizia locale, recatasi in Via delle Polle (indirizzo della Cascina Clarabella) una volta allertata dagli altri dipendenti del centro psichiatrico dell'omicidio. Il nordafricano, al momento dell'arresto, è apparso in evidente stato di shock.

© Riproduzione Riservata.