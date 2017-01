OMICIDIO DALLARINO, RICHIESTO L'ERGASTOLO PER I QUATTRO BOSS DEL CLAN BELFORTE: VERSO LA CHIUSURA DEL PROCESSO? (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - La requisitoria per i quattro indagati per l'omicidio di Pasquale Dallarino, si è conclusa ieri. L'accusa è di detenzione e porto illegale di arma da fuoco e concorso in omicidio, con l'aggravante del metodo mafioso utilizzato per il delitto. Secondo gli inquirenti i quattro indagati, esponenti di rilievo del clan Belforte di Marcianise, in provincia di Caserta, avrebbero ucciso senza dubbio Dallarino nel luglio del 1997. Si tratta di Gennaro Buonanno, Domenico Belforte, Vittorio Musone e Pasquale Cirillo, quattro dei boss della camorra, al centro di un'indagine avviata solo nel 2015. A distanza di quasi un ventennio dalla morte di Pasquale Dallarino, gli inquirenti hanno infatti potuto dare una svolta al caso grazie alle dichiarazioni di Salvatore Belforte ed altri pentiti, che hanno permesso di fare un po' di luce sulla tragedia. La vittima, addetto alle estorsioni e nel mirino del clan Quaqquaroni, con a capo i Piccolo, ha pagato lo scotto della faida annosa fra le due famiglie mafiose. Una vicenda giudiziaria, sottolinea Il Corriere di Caserta, che ha vissuto diverse battute d'arresto e colpi di scena, grazie anche alle dichiarazioni di Domenico Belforte, che accusò il fratello di aver ordinato l'omicidio di Pasquale Dallarino.

© Riproduzione Riservata.