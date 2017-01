OPERAZIONE ANTIDROGA STAMMER / Catanzaro: 54 arresti e sequestro di beni per 8 milioni di euro (Ultime notizie oggi, 24 gennaio 2017)

OPERAZIONE ANTIDROGA STAMMER CATANZARO: 54 FERMI E SEQUESTRO DI BENI PER 8 MILIONI DI EURO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Si chiama Operazione Stammer l'attività antidroga effettuata dal Nucleo di Polizia Tributaria/G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Catanzaro e coordinata da questa Procura della Repubblica - D.D.A. L'operazione è in corso da questa mattina in tutta Italia: sono decine gli arresti effettuati con l'obiettivo, si legge sul sito della Guardia di Finanza, di neutralizzare un'organizzazione criminale di stampo 'ndranghetistico e di profilo internazionale capace di pianificare l'importazione di 8 tonnellate di cocaina dal Sud America, in particolare dalla Colombia. Nell'ambito dell'Operazione antidroga Stammer sono state fermate 54 persone tra Calabria, Sicilia, Campania, Lazio, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia e sono state eseguite numerose perquisizioni. Nelle indagini sono state indagate altre 20 persone, alcune delle quali non sono state raggiunte dal provvedimento perché già recluse per altri motivi. Le indagini hanno fatto emergere che clan calabresi erano in diretto contatto con i cartelli sudamericani per l'importazione delle 8 tonnellate di cocaina sequestrata in Colombia. Sono stati poi effettuati ingenti sequestri patrimoniali: si tratta, in particolare, di beni mobili ed immobili, quote societarie e autovetture di grossa cilindrata, per un valore stimato in circa 8 milioni di euro, sottratti agli esponenti delle associazioni criminali e ai finanziatori che avrebbero ottenuto introiti dagli affari con le cosche.

