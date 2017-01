OPUS DEI/ Monsignor Fernando Ocáriz è il nuovo prelato, la nomina del papa

Papa Francesco ha nominato monsignor Fernando Ocáriz nuovo prelato dell'Opus Dei, prende il posto di Javier Echevarria morto lo scorso 12 dicembre. Ocàariz era stato eletto dal terzo congresso della prelatura, ma come è prassi si è attesa la nomina ufficiale del papa. Il nuovo prelato è nato a Parigi da una famiglia spagnola fuggita in Francia a causa della guerra civile, il 27 ottobre 1944, ha sette fratelli. E' laureato in fisica, nel 1969 ottiene la licenza in teologia alla Ponitifica università lateranense e nel 1971 viene ordinato sacerdote, occupandosi inizialmente della pastorale dei giovani e degli universitari. È consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede (dal 1986) e di altri dicasteri della Curia di Roma. È membro della Pontificia Accademia Teologica dal 1989. Negli anni ’80 è stato uno dei professori che iniziarono il lavoro dell’Università Pontificia della Santa Croce (a Roma) in cui è stato professore ordinario di Teologia Fondamentale e dove ora è professore emerito.

