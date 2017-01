POKEMON GO, DOWNLOAD AGGIORNAMENTO: LA DELUSIONE DEI FAN, LA NOVITÀ È PER LA COREA DEL SUD....(OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Sono andate deluse le speranze dei tanti fan di Pokemon GO che credevano che con il download dell'ultimo aggiornamento avrebbero importato novità importanti per le dinamiche del gioco basato sulla realtà virtuale. Partiamo col dire che le versioni in questione sono la 1.23.2 di 280 MB per iPhone e la 0.53.2 per Android su Play Store. Ma torniamo a noi: come mai in tanti sono rimasti delusi dall'ultimo aggiornamento? Come spiegato da Optima Italia l'ultima release introduce esclusivamente un supporto alla lingua coreana, inserito in contemporanea con l'uscita dell'applicazione anche in Corea del Sud, che fino ad ora non era stata contagiata dalla Pokemon GO-mania. Le aspettative dei giocatori sono destinate a restare deluse? Chi voleva parlare di scambi fra Pokemon, nuove modalità di scontri tra allenatori e in ogni caso di novità capaci di rivoluzionare l'applicazione sono destinati a mettersi l'anima in pace? Per il momento sembrerebbe di sì. Niantic, società sviluppatrice di Nintendo, pare orientata a ragionare in base ad eventi: il prossimo? San Valentino. Le fidanzate di tutto il mondo si rassegnino, i ragazzi avranno più testa per i Pokemon che per loro...

© Riproduzione Riservata.