Padula / Si getta dal balcone con il figlio di tre anni: morti (Oggi, 24 gennaio 2017)

PADULA: SI LANCIA DAL BALCONE COL FIGLIO DI 3 ANNI (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Una tragedia forse al culmine di una lite è avvenuta a Padula, un comune in provincia di Salerno. Un uomo di 45 anni si è gettato dal balcone con il figlio di 3 anni: padre e bambino sono morti sul colpo. Secondo quanto riportato da Napoli.fanpage.it il gesto estremo sarebbe stato deciso dall'uomo dopo un litigio con la compagna. Per il 45enne e il suo piccolo di 3 anni non c'è stato nulla da fare visto che sono deceduti subito dopp l'impatto al suolo. La tragedia si è verificata nella notte nell'abitazione dove la coppia viveva in via Tenente D'Amato nel piccolo comune del Vallo di Diano. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto sembra che al culmine della lite con la compagna l'uomo abbia preso il bambino e si sia gettato dal balcone. Sul luogo dell'omicidio-suicidio sono subito arrivati i soccorsi. Gli operatori del 118 che sono intervenuti hanno però constatato la morte di padre e figlio a causa del violento impatto con il suolo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri del Nucleo Operativo di Sala Consilina e quelli della stazione di Padula: ora saranno effettuate le indagini sui motivi che avrebbero spinto l'uomo a compiere questo gesto.

PADULA: LA DEPRESSIONE È LA CHIAVE DEL GESTO? (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Potrebbe esserci la depressione alla base dell'omicidio-suicidio di Padula, comune in provincia di Salerno dove stanotte un uomo si è gettato dal balcone con il figlio di 3 anni. E' quanto riporta Il Mattino che riferisce come l'uomo avesse probabilmente problemi di salute. Secondo quanto reso noto dagli investigatori, si legge sul quotidiano, il 45enne avrebbe dormito a casa della madre che abita nello stesso condominio in cui viveva con la compagna e il bambino. Ieri sera i due avrebbero litigato e poi durante la notte l'uomo avrebbe approfittato del fatto che il figlio dormiva per prenderlo e portarlo con sé sul balcone dal quale poi si è lanciato nel vuoto. In ogni caso saranno effettuate indagini più approfondite per stabilire che cosa sia accaduto prima della tragedia e soprattutto per capire perché l'uomo abbia deciso di compiere questo omicidio-suicidio e di gettarsi dal balcone con il figlio di appena 3 anni.

© Riproduzione Riservata.