SAHRA / Chi è la nuova fidanzata di Alessandro Di Battista: la foto ufficiale (ultime notizie oggi 24 gennaio 2017)

SAHRA, CHI È LA NUOVA FIDANZATA DI ALESSANDRO DI BATTISTA: L’ANNUNCIO SU INSTAGRAM (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Si chiama Sahra (sì non è un refuso di stampa) ed è la nuova fidanzata di Alessandro Di Battista, uno dei leader emergenti e brillante del Movimento 5 Stelle: l’annuncio per una volta arriva direttamente dal diretto interessato, sui social ovviamene. “Dibba” non è dunque più single, dopo quanto annunciato ieri sera su Instragram: «Da giorni diversi fotografi ci seguono ovunque (e seguono questa ragazza fino al pianerottolo di casa o nel suo posto di lavoro per scoprire il suo nome)», scrive il membro del Direttorio a Cinque Stelle sul suo profilo personale. L’ansia dei paparazzi lo ha fatto desistere e ha voluto svelare tutto, online chiaramente come da buona tradizione grillina: «Tanto vale dirgli che si chiama Sahra e che, in effetti, ci stiamo frequentando. Una cosa normalissima. Ora mi auguro che rispetteranno quantomeno la sua privacy. Buona serata a tutti», confessa il buon Alessandro Di Battista. Storia ufficiale, fine dei rumors? Manco a dirlo, è già partita la “caccia” all’identità della bella Sahra, per capire dove possa avere incontrata la sua nuova compagna, che dalla foto appare giovane, molto carina e mora.

SAHRA, CHI È LA NUOVA FIDANZATA DI ALESSANDRO DI BATTISTA: GIÀ SCATTATE LE IRONIE SUL NOME (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - Alessandro Di Battista e Sahra, la nuova coppia della politica giovane in Parlamento: il focoso rappresentante del Movimento 5 Stelle ha preso tutti di sprovvista, presentando dopo giorni di rumors ufficialmente la sua nuova fidanzata con una semplice foto insieme su Instagram. Fine delle polemiche? Neanche a parlarne: visto che l’esercizio preferito di molti internauti sembra l’insulto libero e le appuntite “ironie”, non potevano mancare i primi commenti “sarcastici” sullo strano nome della ragazza di Dibba: con quella “H” messa troppo in anticipo nel nome, Sahra sembra già esser presa di mira per questo suo strano nome (nel senso di spelling). «Ma la "h" nel nome é a casaccio come il vostro progetto politico?», oppure «l’ha scelto il Blog di Grillo questo nome qui? Ha vinto le “nominarie”?», e tanti altri commenti del genere. Di certo Di Battista dovrà sopportare questi primi giorni di gossip, come del resto avvenuto già in passato con la bella Ana, ragazza moldava ed ex fidanzata del parlamentare M5s. I più maligni a giugno scorso spiegavano così la fine della relazione con Ana, «Sembra che la causa della rottura sia da ricercare in alcune "pressioni" subite dal noto politico da parte del suo stesso staff, che non avrebbe visto di buon occhio Ana e il suo forte ascendente su di lui», si leggeva su Oggi nei rumors di Alberto Dandolo.

