SCUOLE CHIUSE/ Oggi, ultime notizie, in provincia del'Aquila: Campotosto e Montereale, in aumento le ordinanze dei Sindaci (24 gennaio 2017)

SCUOLE CHIUSE IN PROVINCIA DELL'AQUILA: CAMPOTOSTO E MONTEREALE, IN AUMENTO LE ORDINANZE DEI SINDACI DEL CENTRO ITALIA (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - L'allarme maltempo, unito all'emergenza dovuta alle forti scosse che stanno colpendo il Centro Italia e la provincia dell'Aquila in particolare, ha spinto i Sindaci di molti Comuni ad ordinare la chiusura delle scuole. Nei giorni scorsi, complice la relazione della Commissione Grandi Rischi, il Primo Cittadino di Leonessa, in provincia di Rieti, ha optato per la chiusura dell'istituto scolastico locale "sine die". L'emergenza neve di queste ore non può che provocare, a catena, la decisione da parte di altri borghi di provvedere alla chiusura degli istituti. Fra questi Pizzoli, Montereale, Barete, Capitignano, Cagnano e Campotosto. Si riaprono i battenti invece all'Aquila: da oggi, martedì 24 gennaio 2017, aprirà anche il liceo Cotugno, fatta eccezione per cinque aule che sono interessate da lavori di ristrutturazione e con un indice di sicurezza sismica pari al 25%.

SCUOLE CHIUSE IN PROVINCIA DELL'AQUILA, LA COMMISSIONE GRANDI RISCHI FA PASSI INDIETRO SULL'ALLARME LANCIATO (OGGI, 24 GENNAIO 2017) - In realtà, spiega Massimiliano Giorgi, il Sindaco di Montereale, la decisione del sindaco di Leonessa sarebbe arrivata solo dopo la sua predisposizione, formalizzata solo ieri. La Commissione Grandi Rischi avrebbe inoltre provocato un'ulteriore onddata di preocupazione all'interno di una situazione già compromessa da questo punto di vista, "ma ora si dovrebbe capire bene se quello che hanno detto è fondato o meno perché mi pare che stiano ritrattando". Questo dettaglio mira alle corrzioni promosse da Sergio Bertolucci, il Presidente della CGR, riguardo alla possibilità che le dighe di Campotosto subiscano "l'effetto Vajont". Secondo Giorgi, infatti, non si sarebbero soppesate in modo ottimale le parole, soprattutto considerando il terrore vissuto dalla popolazione del Centro Italia in questi giorni, a causa delle cinque scosse di importante intensità. Anche il Sindao di Montereale, inoltre, sottolinea come il "collega" di Leonessa che l'informativa della CGR è stata appresa dalle amministrazioni solo dai media e non da un protocollo ufficiale.

